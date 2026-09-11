इंडोनेशिया में 24 घंटे में फटे 6 ज्वालामुखी का गुबार 15 km ऊपर पहुँचा; जानें क्या भारत के बैरन आइलैंड को भी है खतरा?

क्यों और कैसे हुआ विस्फोट?

सबसे खतरनाक: 'अनक क्राकाटोआ'

1883 का तबाही भरा इतिहास

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर

ज्वालामुखी की राख उड़ानों के लिए क्यों खतरनाक है?

जलवायु प्रभावजलवायु प्रभावशॉर्ट-टर्म (कूलिंग इफेक्ट): ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड ($SO_2$) वायुमंडल में जाकर एयरोसोल (Aerosols) बनाती है। यह सूर्य की किरणों को

जलवायु प्रभाव क्या भारत के 'बैरन आइलैंड' को कोई खतरा है?

Indonesia Volcano Eruption: इंडोनेशिया में हाल ही में एक दुर्लभ और भयावह भूगर्भीय (Geological) घटना घटी, जहाँ मात्रफटे। इनमें सिनाबंग (Sinabung), सेमेरू (Semeru), अनक क्राकाटोआ (Anak Krakatoa), माउंट लेवोटोतोबी लाकी-लाकी (Mount Lewotobi Laki-Laki), इल्यू लेवोक (Ili Lewotolok) और माउंट इबू (Mount Ibu) शामिल हैं।इस घटना के बाद वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय (Scientific Community) में सबसे पहला सवाल यही उठा किवैज्ञानिक अध्ययनों और डेटा विश्लेषण के बाद इसका स्पष्ट उत्तर आया है:ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये एक-दूसरे से स्वतंत्र (Independent Events) ज्वालामुखी विस्फोट हैं।