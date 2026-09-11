Top News 11 September: भारत पहुंचे पुतिन, बैंकों में हड़ताल, राम मंदिर में फर्जी VVIP पास
Top News 11 September : रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे। आज सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध। इसरो ने जारी किया चक्रवाती तूफानों का अलर्ट। बांग्लादेश को हराकर भारत महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में। 11 सितंबर की बड़ी खबरें :
ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंचे पुतिन
रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एयरफोर्स स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ALSO READ: BRICS Summit 2026: पुतिन-जिनपिंग के लिए दिल्ली में अभेद्य सुरक्षा घेरा, 4 लेयर सिक्योरिटी और हाई अलर्ट पर पूरे रूट
आज बैंकों की हड़ताल
बैंक यूनियनों के आह्वान पर देशभर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी 11 सितंबर को हड़ताल पर हैं। इसके बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और फिर रविवार है। इस तरह लगातार 3 दिन देशभर में बैंकों का काम प्रभावित हो सकता है। ALSO READ: बैंक स्ट्राइक से सितंबर में बिगड़ सकता है कामकाज का शेड्यूल, जानिए कब-कब हड़ताल पर हैं कर्मचारी
अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध
राम जन्मभूमि मंदिर में काउंटर ऑपरेटरों की कंप्यूटर लॉग-इन ID हैक कर बड़े पैमाने पर फर्जी VVIP दर्शन पास बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के दौरान फर्जी पास पकड़े जाने के बाद इस साइबर सेंधमारी का खुलासा हुआ। ALSO READ: राम मंदिर में नियम हुए सख्त, अब मशीनें करेंगी चढ़ावे की गिनती, वेबसाइट पर दिखेगा रोजाना का हिसाब
इसरो का अलर्ट
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने उपग्रहों और मौसम निगरानी प्रणालियों से मिले डाटा के आधार पर चेतावनी जारी की है कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तीन शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बन सकते हैं।
भारत महिला एशिया कप के फाइनल में
भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी। फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका या पाकिस्तान से होगा।