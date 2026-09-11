Top News 11 September: भारत पहुंचे पुतिन, बैंकों में हड़ताल, राम मंदिर में फर्जी VVIP पास

Top News 11 September : रूस के राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे। आज सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध। इसरो ने जारी किया चक्रवाती तूफानों का अलर्ट। बांग्लादेश को हराकर भारत महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में। 11 सितंबर की बड़ी खबरें :

ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंचे पुतिन

आज बैंकों की हड़ताल

अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध

इसरो का अलर्ट

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने उपग्रहों और मौसम निगरानी प्रणालियों से मिले डाटा के आधार पर चेतावनी जारी की है कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तीन शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बन सकते हैं।

भारत महिला एशिया कप के फाइनल में

भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी। फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका या पाकिस्तान से होगा।