शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  4. Indian Rupee Weakens Against Dollar, Impact on Common Man
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (14:47 IST)

रुपए के गिरने से क्या-क्या बढ़ेगा? आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा

rupee
भारतीय रुपया हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। 11 दिसंबर 2025 को यह 90.51 के स्तर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले के 84-85 के स्तर से करीब 7% की गिरावट दर्शाता है। यह गिरावट केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है। अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निवेश में कमी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण रुपया दबाव में है। रुपए की कमजोरी से क्या-क्या महंगा हो रहा है, आम भारतीय पर इसका कितना बोझ पड़ रहा है, और अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव क्या है। रुपए के गिरने से क्या-क्या बढ़ेगा? 
 
रुपए की गिरावट का मतलब है कि आयातित सामान के लिए ज्यादा रुपये चुकाने पड़ेंगे। भारत आयात पर बहुत निर्भर है – कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना और दालें जैसी चीजें विदेश से आती हैं। इससे निम्नलिखित चीजें महंगी हो जाती हैं:
 
ईंधन और पेट्रोल-डीजल: भारत अपनी 80% से ज्यादा तेल जरूरत आयात करता है। रुपए के गिरने से तेल आयात बिल बढ़ जाता है, जिससे पेट्रोल-डीजल के दाम ऊपर चढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2025 में व्यापार घाटा 27.14 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो मुख्य रूप से तेल आयात से हुआ। 
परिवहन लागत : इससे परिवहन लागत बढ़ती है, जो दूध, सब्जी जैसी रोजमर्रा की चीजों के दामों को प्रभावित करती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स: मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंपोनेंट्स ज्यादातर चीन या अन्य देशों से आते हैं। रुपए में 5% की गिरावट से इनका दाम 5-7% तक बढ़ सकता है। अक्टूबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात 76.06 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से 16% ज्यादा है। 
सोना और चांदी: भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयातक है। गिरते रुपये से सोने का दाम बढ़ता है, जो शादियों और त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाता है। जनवरी 2025 में सोने का आयात बिल पहले से 1.4% ऊंचा था। 
खाद्य तेल, दालें और अन्य आयातित सामान: खाने के तेल और दालें आयात पर निर्भर हैं। इससे महंगाई बढ़ती है – अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई 6.21% थी, जो आरबीआई के 2-6% लक्ष्य से ऊपर थी। 
विदेश यात्रा और शिक्षा: विदेश घूमना या पढ़ाई अब महंगी हो गई। एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है, इसलिए एशियाई देशों की यात्रा 5-10% महंगी हो गई। 
 
आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह गिरावट सीधे खर्चों में कटौती का कारण बन रही है। मासिक खर्च बढ़ना: ईंधन और परिवहन से 500-1,000 रुपये अतिरिक्त। FMCG उत्पादों (साबुन, तेल) के दाम 3-5% ऊंचे, जो 2,000-3,000 रुपये का बोझ डालते हैं। त्योहारों में FMCG, ऑटो और व्हाइट गुड्स की बिक्री सुस्त रही, क्योंकि मध्यम वर्ग की जेब में कैश की कमी हुई। 
 
लोन और EMI: विदेशी शिक्षा लोन लेने वालों को परेशानी। 80 रुपये/डॉलर पर लिया गया 1 लाख डॉलर का लोन अब 12-13% महंगा हो गया। एक परिवार को EMI के लिए बचत में कटौती या जरूरी खर्च घटाने पड़ सकते हैं। 
 
सकारात्मक पक्ष: रेमिटेंस प्राप्त करने वाले परिवारों को फायदा। 2024 में भारत को 137-138 अरब डॉलर रेमिटेंस मिला। $500 मासिक रेमिटेंस अब 45,000 रुपए (पहले 40,000) देता है, जो ग्रामीण परिवारों के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने में मदद करता है। कुल मिलाकर, शहरी उपभोक्ता पर 5-10% खर्च वृद्धि का दबाव है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रेमिटेंस से कुछ राहत मिल रही है। लेकिन अगर महंगाई 4.8% से ऊपर रही, तो आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जो होम लोन EMI को और महंगा कर देगी। 
 
आम भारतीय पर प्रभाव : आम भारतीय (किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी) पर यह गिरावट बहुआयामी असर डाल रही है।
 
किसान: निर्यातक किसान (चावल, मसाले) को फायदा, लेकिन उर्वरक और डीजल महंगे होने से लागत बढ़ी।
मजदूर और छोटे व्यापारी: परिवहन और कच्चे माल के दाम ऊंचे होने से दुकानों पर सामान महंगा। शहरी मजदूरों की क्रय शक्ति घटी, जिससे उपभोग कम हुआ।
महिलाएं और परिवार: घरेलू खर्च (तेल, दालें) बढ़ने से बजट गड़बड़ाया। एक सर्वे के अनुसार, 2025 में मध्यम वर्ग के 40% परिवारों ने गैर-जरूरी खरीदारी घटाई।
 
उदाहरण: दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि डीजल 10 रुपए महंगा होने से उनकी मासिक कमाई का 15% ईंधन पर खर्च हो जाता है। इसी तरह, मुंबई की एक मां ने विदेशी पढ़ाई के लिए लोन लिया, लेकिन अब EMI से परिवार का बजट बिगड़ गया।
 
अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव : रुपए की गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए दोधारी तलवार है।
नकारात्मक पक्ष:
व्यापार घाटा बढ़ना: अप्रैल-अक्टूबर 2025 में 196.82 अरब डॉलर का घाटा, पिछले साल से 15% ज्यादा।
आयात निर्यात प्रभावित : अमेरिकी टैरिफ की वजह से आयात बिल बढ़ा, निर्यात प्रभावित।
महंगाई और विकास: आयातित महंगाई से CPI ऊंचा। RBI ने GDP अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% किया। 
बाहरी कर्ज (620 अरब डॉलर, जून 2024) की सर्विसिंग महंगी। 
 
विदेशी निवेश: FPI बहिर्वाह 15.46 अरब डॉलर (मार्च 2025 तक), जो बाजार अस्थिरता बढ़ाता है। 
 
सकारात्मक पक्ष: IT, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे निर्यातक क्षेत्रों को फायदा। सॉफ्टवेयर कंपनियां डॉलर कमाती हैं, इसलिए उनकी आय रुपए में बढ़ती है। 
 
लेकिन कुल मिलाकर, कमजोर उपभोग से विकास धीमा। प्रासंगिक उदाहरण:तेल संकट 2022: रुपए 78-80 पर पहुंचा, पेट्रोल 100 रुपए/लीटर से ऊपर। महंगाई 7% छू गई, जिससे मध्यम वर्ग ने कार खरीद टाली। 
2025 टैरिफ प्रभाव: अमेरिका के 50% टैरिफ से भारतीय निर्यात प्रभावित, लेकिन रेमिटेंस से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा। अप्रैल-अक्टूबर 2025 में आयात 424 अरब डॉलर, जो घाटे का कारण बना। 
 
रुपए की यह गिरावट अल्पकालिक हो सकती है, लेकिन RBI को हस्तक्षेप बढ़ाना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक यह 88-90 के बीच रह सकता है। 
 
आम आदमी के लिए सलाह: बजट बनाएं, स्थानीय उत्पाद खरीदें, और निवेश में निर्यातक कंपनियों पर फोकस करें। सरकार को निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने पर जोर देना चाहिए। अगर समय रहते कदम उठाए गए, तो यह संकट अवसर में बदल सकता है। संदर्भ: उपरोक्त आंकड़े RBI, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित।
