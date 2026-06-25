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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Modified: गुरुवार, 25 जून 2026 (12:07 IST)

Earthquakes:भूकंप क्यों आते हैं? जानिए कब, कैसे और किन जगहों पर होता है सबसे ज्यादा खतरा

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Earthquakes: भूकंप प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और डराने वाली घटनाओं में से एक है। सरल शब्दों में कहें, तो धरती की सतह के अचानक हिलने या कांपने को भूकंप (Earthquake) कहते हैं। आइए आपके चारों सवालों- क्यों, कब, कैसे और कहां के जवाब आसान भाषा में समझते हैं। 

1. भूकंप क्यों और कैसे आते हैं? (Why and How)

हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह (क्रस्ट) एक सिंगल पीस में नहीं है। यह अंडे के छिलके की तरह कई टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स (Tectonic Plates) कहा जाता है।
 
तनाव का बनना: ये प्लेट्स पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघले हुए लावे (मैग्मा) पर बहुत धीरे-धीरे तैरती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक-दूसरे से दूर जाती हैं, या एक-दूसरे के ऊपर-नीचे रगड़ खाती हैं, तो इनके किनारों पर भारी तनाव (Stress) पैदा होता है।
 
ऊर्जा का निकलना: जब यह तनाव सहन करने की क्षमता से बाहर हो जाता है, तो चट्टानें अचानक टूट जाती हैं या खिसक जाती हैं। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा (Energy) निकलती है।
 
तरंगों का फैलना: यह ऊर्जा सिस्मिक वेव्स (Seismic Waves - भूकंपीय तरंगों) के रूप में चारों तरफ फैलती है। जब ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, तो हमें झटका महसूस होता है और धरती हिलने लगती है।
मुख्य बिंदु: जिस जगह से भूकंप की शुरुआत धरती के अंदर होती है, उसे हाइपोसेंटर (Hypocenter/Focus) कहते हैं। और उसके ठीक ऊपर धरती की सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर (Epicenter/अधिकेंद्र) कहा जाता है, जहां सबसे तेज झटके महसूस होते हैं।
 

2. भूकंप कब आते हैं? (When)

इसका सीधा और सच्चा जवाब है: भूकंप कभी भी आ सकते हैं। विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो यह बता सके कि भूकंप किस दिन, किस समय या कितने बजे आएगा।
कोई मौसम नहीं होता: भूकंप का मौसम या जलवायु से कोई लेना-देना नहीं होता। यह गर्मी, सर्दी, बरसात, दिन या रात कभी भी आ सकता है।
 
वैज्ञानिक अनुमान: वैज्ञानिक केवल यह बता सकते हैं कि किस इलाके (फॉल्ट लाइन) में लंबे समय से तनाव बढ़ रहा है और वहां भूकंप आने की आशंका है, लेकिन सटीक समय बताना फिलहाल असंभव है।

3. भूकंप कहां आते हैं? (Where)

भूकंप आने के लिए कुछ खास इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इन्हें भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zones) कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप इन जगहों पर आते हैं:
 
प्लेटों के किनारों पर (Plate Boundaries): जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं।
 
रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire): प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के चारों ओर का एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया के लगभग 80% से 90% भूकंप आते हैं। इसमें जापान, वेनेजुएला, फिलीपींस, और अमेरिका का पश्चिमी तट शामिल हैं।
 
हिमालय क्षेत्र (भारत): भारत की प्लेट (Indian Plate) लगातार एशिया की प्लेट (Eurasian Plate) को उत्तर की तरफ धकेल रही है। इसी वजह से हिमालय क्षेत्र (जैसे नेपाल, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत) भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।
 

संक्षिप्त सारांश (Quick Table)

क्यों? पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने और तनाव बढ़ने के कारण।
कैसे? चट्टानें टूटने से सिस्मिक तरंगें उठती हैं, जो धरती को हिला देती हैं।
कब? कभी भी। इसकी सटीक भविष्यवाणी करना फिलहाल असंभव है।
कहां? ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं पर (जैसे रिंग ऑफ फायर और हिमालय क्षेत्र)।
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