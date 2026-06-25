Top News 25 June: वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही, जापान में भी धरती डोली

Top News 25 June : वेनेजुएला में भूकंप के 2 तेज झटकों से भारी तबाही, जापान में भी 6.9 की तीव्रता का भूकंप आया। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हार्मुज में टोल मंजूर नहीं। ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में पहुंचा। 25 जून की बड़ी खबरें :

भूकंप से थर्राया वेनेजुएला

जापान में भी 6.9 की तीव्रता का भूकंप

जापान के उत्तरी हिस्से में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके टोक्यो समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, अब तक किसी बड़े नुकसान या सुनामी की सूचना नहीं है।

यूरोप में गर्मी का प्रकोप

हार्मुज में टोल मंजूर नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हार्मुज जलडमरूमध्य में जहाजरानी या समुद्री गतिविधियों पर किसी भी तरह का शुल्क उनके लिए अस्वीकार्य होगा। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि अमेरिकी हस्तक्षेप जारी रहने तक क्षेत्र में शांति नहीं आ सकती।

ब्राजील नॉकआउट में पहुंचा

ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट में जगह बनाई। मोरक्को ने हैती के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 4-2 से जीत दर्ज की। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को हराकर ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल किया।

edited by : Nrapendra Gupta