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धरती के बारे में 25 हैरान कर देने वाले तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे दंग
धरती के बारे में आमतौर पर लोग यह जानते हैं कि इसके 75 प्रतिशत हिस्से पर समुद्र है। बाकि पर ज्वालामुखी, पहाड़, जंगल, नदियां, सागर, महासागर, रेगिस्तान, बर्फिले क्षेत्र, मैदान, पठार, सुनसान जगहें, दो ध्रुव, दिन-रात और ऊपर आसमान है। लेकिन यदि एक बार आप धरती को खंगालना शुरू करते हैं कि तो यह ग्रह वास्तव में कैसे काम करता है, तो चीजें बहुत जल्दी अजीब होने लगती हैं। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, लेकिन ये सभी बिल्कुल सच हैं।
अद्भुत और हैरान करने वाले तथ्य
1. पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है: धरती न तो गोल है और न ही चपटी। यह ध्रुवों (poles) पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा (equator) पर थोड़ी उभरी हुई है क्योंकि यह घूमती है।
2. एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग कभी बारिश नहीं होती: अंटार्कटिका की सूखी घाटियों (Dry Valleys) में पिछले लगभग बीस लाख वर्षों से बारिश नहीं हुई है।
3. पृथ्वी का कोर (केन्द्र) बेहद गर्म है: धरती के केंद्र लगभग उतना ही गर्म है जितना कि सूर्य की सतह है।
4. दिन की लंबाई धीरे-धीरे बदल रही है: बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पृथ्वी के घूमने की गति धीरे-धीरे कम हो रही है, जिसका मतलब है कि समय के साथ दिन लंबे होते जा रहे हैं।
5. गुप्त महासागर और समुद्री नदियां: धरती पर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर सहित कुल 5 महासागर है 50 से अधिक सागर है। जैसे अरब सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर, बंगाल सागर आदि। प्रशांत महासागर अविश्वसनीय रूप से विशाल है, क्योंकि दुनिया के सभी महाद्वीप इसमें समा सकते हैं, और फिर भी जगह बच जाएगी। लेकिन धरती के 660 किलोमीटर नीचे इन सभी महासागरों से भी बड़ा एक महासागर है। समुद्र के भीतर भी नदियाँ मौजूद हैं जो अत्यधिक खारा और भारी पानी महासागरों के तल पर बहता है।
6. समुद्र के भीतर एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़: धरती पर मौजूद एवरेस्ट के पहाड़ को सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है लेकिन हवाई (Hawaii) का मौना केआ (Mauna Kea) पहाड़ समुद्र के अंदर सबसे बड़ा पहाड़ है। इसकी कुल लंबाई 10,210 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है। दूसरा तथ्य यह कि माउंट एवरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। विवर्तनिक हलचल (tectonic movement) के कारण यह हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाता है।
7. हमारा ग्रह हर समय कंपन करता है: यहाँ लगातार एक अनदेखा और अनसुना, कम आवृत्ति (low-frequency) का कंपन होता रहता है।
9. बिजली गिरना कभी पूरी तरह बंद नहीं होता: किसी भी एक समय पर, पृथ्वी पर कहीं न कहीं बिजली की कई कड़कड़ाहटें हो रही होती हैं।
10. बादल आश्चर्यजनक रूप से भारी होते हैं: एक बड़े बादल का वजन दस लाख टन से अधिक हो सकता है।
11. मारियाना ट्रेंच: महासागर का सबसे गहरा हिस्सा बेहद खतरनाक है। मारियाना ट्रेंच (Mariana Trench) की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है।
12. ऐसी झीलें हैं जो अचानक जहरीली गैस छोड़ सकती हैं: यह सुनने में नाटकीय लगता है, लेकिन ऐसा पहले हो चुका है।
13. गुरुत्वाकर्षण हर जगह बिल्कुल एक समान नहीं है: आप ग्रह पर कहाँ हैं, इसके आधार पर इसमें थोड़ा अंतर आता है।
14. ऐसी नदियाँ हैं जो लगभग उबल रही हैं: अमेज़न के कुछ हिस्सों में, भू-तापीय गर्मी (geothermal heat) पानी के तापमान को उबाल के करीब पहुँचा देती है।
15. पृथ्वी का कुछ पानी सूर्य से भी पुराना हो सकता है: यह सौर मंडल के पूरी तरह से अस्तित्व में आने से पहले ही बन गया होगा।
16. आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ गति से चल रहे हैं: शांत बैठे होने पर भी, आप अंतरिक्ष में भारी गति से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है। धरती 1674 किलोमीटर से प्रतिघंटे की रफ्तार से अपनी धूरी पर घूम रही है जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे (करीब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड) की रफ्तार से लगा रही है। इसका अहसास आपको नहीं होता है। अंतरिक्ष से यह नजर आता है। करीब 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है।
17. पृथ्वी के पास भी कभी छल्ले (rings) रहे होंगे: शनि ग्रह की तरह, लेकिन इसके इतिहास में केवल एक संक्षिप्त अवधि के लिए शनि ग्रह जैसे वलय होने की बात कही जाती है। इसमें लाखों मेटियोराइट्स हो सकते हैं।
18. हमारे ग्रह का कभी-कभी एक अस्थायी दूसरा चंद्रमा भी था: वैज्ञानिकों के अनुमान है कि कभी-कभी अंतरिक्ष के मलबे के छोटे टुकड़े हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंस जाते हैं जो एक अस्थाई चांद का निर्माण करते हैं।
19: बड़े भूकंप वास्तव में ग्रह को खिसका सकते हैं: धरती पर 7.0 की तिव्रता से आने वाले भूकंप एक खतरा है इसके ज्याद के भूकंप पृथ्वी के घूर्णन (rotation) और अक्ष (axis) को थोड़ा बदल सकते हैं।
20. अंतरिक्ष इतनी दूर नहीं है: तकनीकी रूप से, आप पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर पहुँचते ही अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप धरती के गुरुत्वाकर्षण से दूर उसकी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं।
21. चुंबकीय ध्रुव समय-समय पर अपनी जगह बदलते हैं: ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों ने अपनी स्थिति आपस में बदल ली थी।
22. पृथ्वी नीले के अलावा दूसरे रंगों की भी हो सकती थी: शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन बैक्टीरिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके के कारण शुरुआती समुद्रों का रंग बैंगनी था।
23. ग्रह का अधिकांश हिस्सा अभी भी एक रहस्य है: हमने अपने महासागरों की तुलना में ग्रह का नक्शा बेहतर तरीके से तैयार किया है। महासागर का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आज भी अनन्वेषित (unexplored) है।
24. सहारा मरुस्थल में कभी झीलें, पेड़ और जानवर हुआ करते थे: कई हज़ार साल पहले इस शुष्क भूमि पर मीठे पानी के स्रोत हुआ करते थे।
25. पृथ्वी पर प्राकृतिक परमाणु प्रतिक्रियाएं हुई हैं: गैबॉन (Gabon) में, यूरेनियम के भंडारों ने कभी स्वतः चलने वाली (self-sustaining) परमाणु प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया था।
जब आप इसे इस नज़रिए से देखते हैं, तो पृथ्वी सामान्य लगना बंद हो जाती है। यह सिर्फ वह जगह नहीं है जहाँ हम रहते हैं। यह एक लगातार बदलने वाला, थोड़ा अस्त-व्यस्त और आश्चर्यजनक रूप से अनोखा ग्रह है जिसे हम अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यह ग्रह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों तारों के बीच एक रेत के कण जितना बड़ा है। ब्रह्मांड में 2 लाख से अधिक गैलेक्सियां खोजी गई है।
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