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धरती का विकल्प बन सकते हैं ये 4 ग्रह? जेम्स वेब और केप्लर की खोज ने चौंकाया
हमारी आकाशगंगा (Milky Way) में अरबों तारे यानी हमारे सूर्य जैसे सूर्य हैं और वैज्ञानिक अब तक 5,500 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि कर चुके हैं। एक्सोप्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जो हमारे सौर मंडल से बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। हाल के वर्षों में जेम्स वेब और केप्लर जैसे स्पेस टेलिस्कोप के कारण इन पर रिसर्च बहुत तेज़ हुई है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे 'सुपर-अर्थ' और 'सुपर-हैबिटेबल' ग्रहों की पहचान की है, जो आकार में पृथ्वी से बड़े हैं और वहां की परिस्थितियां जीवन के पनपने के लिए पृथ्वी से भी बेहतर हो सकती हैं।
एलियन लाइफ:
यहाँ उन 4 सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट्स की वास्तविक जानकारी दी जा रही है, जहाँ जीवन या एलियन लाइफ होने की संभावना सबसे ज़्यादा जताई जा रही है।
1. केप्लर-452b (Kepler-452b) – पृथ्वी का बड़ा भाई
इसे अक्सर 'पृथ्वी 2.0' या 'अर्थ कज़िन' कहा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 1,400 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। यह ग्रह अपने तारे से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पृथ्वी सूर्य से है। इसका मतलब है कि यह अपने तारे के 'हैबिटेबल ज़ोन' (गोल्डीलॉक्स ज़ोन) में है, जहाँ पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। यह आकार में पृथ्वी से करीब 60% बड़ा है और यहाँ का एक साल 385 दिनों का होता है।
2. केप्लर-22b (Kepler-22b)– महासागरों वाली दुनिया
यह नासा के केप्लर मिशन द्वारा खोजा गया पहला ऐसा ग्रह था जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पाया गया था। यह पृथ्वी से करीब 600 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 2.4 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर बड़े पैमाने पर पानी या एक विशाल महासागर मौजूद हो सकता है, जो जीवन के अनुकूल वातावरण तैयार करता है।
3. प्रॉक्सिमा सेंटॉरी बी (Proxima Centauri b)– हमारा सबसे करीबी पड़ोसी
यह हमारे सौर मंडल का सबसे नज़दीकी एक्सोप्लैनेट है, जो पृथ्वी से केवल 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारे सबसे पास के तारे 'प्रॉक्सिमा सेंटॉरी' की परिक्रमा करता है। यह ग्रह द्रव्यमान (mass) में पृथ्वी के लगभग बराबर है और इसके चट्टानी होने की पूरी संभावना है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में आता है, जिससे यह भविष्य के मानव मिशनों और जीवन की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण टारगेट बन गया है।
4. के2-18बी (K2-18b)– पानी के बादलों वाला ग्रह
यह पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर एक रेड ड्वार्फ (लाल बौने) तारे की परिक्रमा कर रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) की हालिया स्टडीज में इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ-साथ जलवाष्प (Water Vapor) की उपस्थिति पाई गई है। यह एक 'हाइसियन' (Hycean) ग्रह हो सकता है, जिसका अर्थ है कि इसके पास हाइड्रोजन से समृद्ध वायुमंडल और पानी से ढकी हुई सतह हो सकती है, जो इसे एलियन लाइफ की खोज के लिए सबसे हॉट स्पॉट बनाती है।
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