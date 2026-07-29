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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 29 July 2026 (15:49 IST)

WhatsApp का मेगा अपडेट, 5 नए फीचर्स बदल देंगे कॉलिंग का पूरा एक्सपीरियंस

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (15:51 IST)
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WhatsApp ने अपने वेब वर्जन (WhatsApp Web) के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यूजर्स बिना डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल किए सीधे अपने वेब ब्राउज़र से ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे। पहले कंप्यूटर से कॉल करने के लिए WhatsApp Desktop ऐप की जरूरत होती थी, लेकिन अब केवल WhatsApp Web खोलकर ही वन-टू-वन और ग्रुप कॉल की जा सकती है।
 
WhatsApp ने इस अपडेट के साथ कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर्स भी पेश किए हैं। इनमें Call Transfer, Waiting Room, QuickHD Video और Noise Suppression शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, ये सभी फीचर्स चरणबद्ध तरीके से अगले कुछ हफ्तों में दुनियाभर के यूजर्स तक पहुंचाए जाएंगे।

WhatsApp Web पर अब करें वन-टू-वन और ग्रुप कॉल

 
नए अपडेट के बाद यूजर्स सीधे ब्राउज़र से व्यक्तिगत और ग्रुप ऑडियो-वीडियो कॉल कर सकेंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्त ऐप की जरूरत नहीं होगी। WhatsApp का कहना है कि सभी कॉल पहले की तरह End-to-End Encryption से सुरक्षित रहेंगी, जिससे बातचीत पूरी तरह निजी रहेगी। कॉलिंग पर कोई समय सीमा नहीं होगी और इंटरनेट डेटा के अलावा किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा।
 

स्क्रीन शेयरिंग और इमोजी रिएक्शन की भी सुविधा

 
WhatsApp Web पर अब यूजर्स कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर कर सकेंगे और इमोजी रिएक्शन भी भेज सकेंगे। इसके अलावा नया Calls Tab भी जोड़ा गया है, जहां से कॉल हिस्ट्री, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स और हालिया कॉल्स को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा।
 

Call Transfer फीचर से आसानी से बदल सकेंगे डिवाइस

 
इस अपडेट का सबसे खास फीचर Call Transfer है। यदि आपने बाहर रहते हुए अपने फोन से ग्रुप कॉल शुरू की है, तो घर पहुंचने पर उसी कॉल को बिना डिस्कनेक्ट हुए अपने लैपटॉप पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
 
इसी तरह यदि कंप्यूटर छोड़ना पड़े, तो कॉल को दोबारा फोन पर ट्रांसफर कर बातचीत बिना किसी रुकावट के जारी रखी जा सकती है।
 

ग्रुप कॉल के लिए मिलेगा Waiting Room फीचर

 
WhatsApp ने कॉल लिंक के जरिए होने वाली ग्रुप कॉल के लिए Waiting Room फीचर भी जोड़ा है। अब होस्ट कॉल लिंक बनाते समय "Require approval to join" विकल्प चालू कर सकता है। इससे लिंक के जरिए जुड़ने वाले प्रतिभागियों को पहले वर्चुअल वेटिंग रूम में इंतजार करना होगा और होस्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही वे कॉल में शामिल हो सकेंगे।
 

यह फीचर बड़ी मीटिंग्स और निजी ग्रुप कॉल्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और नियंत्रण प्रदान करेगा।

 

QuickHD और Noise Suppression से बेहतर होगी कॉल क्वालिटी

 
WhatsApp ने वीडियो कॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए QuickHD फीचर पेश किया है, जिससे कनेक्ट होते ही वीडियो HD क्वालिटी में दिखाई देगा। वहीं Noise Suppression फीचर बैकग्राउंड शोर जैसे ट्रैफिक, पंखे या भीड़भाड़ की आवाज को कम करेगा, जिससे बातचीत पहले से ज्यादा साफ सुनाई देगी।
 
इन नए फीचर्स के साथ WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों तरह की कॉलिंग के लिए और अधिक सक्षम बना रहा है। अब यूजर्स फोन, डेस्कटॉप और वेब ब्राउज़र के बीच आसानी से कॉल जारी रख सकेंगे।
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