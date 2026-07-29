'इडियट' शब्द बोलने पर राहुल गांधी को स्पीकर ने 11 बार तो रिजिजू ने 7 बार टोका, कहा- तुरंत माफी मांगें

संसद में बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्‍तेमाल किया। फिर कहा कि गृहमंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्तापक्ष ने जमकर हंगामा किया।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 बार खड़े होकर राहुल गांधी को टोका और संसदीय नियमों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। इस पर राहुल ने कहा, ‘अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं।’स्पीकर ओम बिड़ला ने भी राहुल को 11 से ज्यादा बार टोका। कहा कि वे इस तरह के असंसदीय शब्द नहीं बोल सकते। स्पीकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील पर इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। राहुल ने कहा, ‘देश का भविष्य सड़कों पर उतरा। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी। वे केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। अगर भाजपा के मेरे मित्र अपने बच्चों से पूछें कि उनके भाई-बहन जो कर रहे हैं, उसके बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों का भी समर्थन ही मिलेगा।’ लोकसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है।केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब देते हुए सबसे पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। उनके पास सार्वजनिक जीवन के अनुभव की कमी है। जितेंद्र सिंह ने कहा- जितेंद्र सिंह ने कहा, "जब इतने अहम बिल पर चर्चा हो रही हो, तो सुझाव देने के बजाय इस पर राजनीति की जा रही है। विपक्ष के नेता ने जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, वह हैरान करने वाली है; मुझे हैरानी होती है कि क्या उन्हें संसदीय कामकाज के बुनियादी नियमों की भी जानकारी है। इस देश के युवाओं को, जो देश का भविष्य हैं, 'मूर्ख' कहने से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है?"