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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : बुधवार, 1 जुलाई 2026 (13:34 IST)

क्या एक हो जाएंगे पृथ्वी के सभी 7 महाद्वीप? वैज्ञानिकों ने बताया भविष्य का चौंकाने वाला नक्शा

7 continents
पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीप स्थिर नहीं हैं, बल्कि ये नीचे मौजूद पिघले लावे पर 'टेक्टोनिक प्लेटों' के जरिए तैर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, ये प्लेटें 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष (नाखून बढ़ने की रफ्तार) की गति से खिसक रही हैं। हर 30 से 50 करोड़ साल में ये महाद्वीप आपस में जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। आज से 30 करोड़ साल पहले ये 'पैंजिया' के रूप में एक थे और अब अगले 25 करोड़ सालों में दोबारा टकराकर एक नया 'सुपरकॉन्टिनेंट' बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।
 

1. महाद्वीपों की वर्तमान गति और बदलाव

ऑस्ट्रेलियाई प्लेट: यह सबसे तेज लगभग 7 सेमी प्रति वर्ष की दर से उत्तर (एशिया) की ओर बढ़ रही है।
अफ्रीकी प्लेट: यह यूरोप की तरफ बढ़ रही है, जिससे भूमध्य सागर लगातार सिकुड़ रहा है।
अमेरिकी प्लेट: उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका धीरे-धीरे यूरोप और अफ्रीका के करीब आ रहे हैं।
 

2. भविष्य की पृथ्वी: दो संभावित रूप (थ्योरी)

वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए भविष्य के सुपरकॉन्टिनेंट के दो रूप बताए हैं:
पैंजिया अल्टिमा/प्रॉक्सिमा: इसमें अटलांटिक और हिंद महासागर सिकुड़कर बंद हो जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सब एशिया से जुड़ जाएंगे। प्रशांत महासागर पूरी पृथ्वी को घेरने वाला इकलौता महासागर (Panthalassan Ocean) बन जाएगा।
अमासिया: इसमें प्रशांत महासागर सिमट जाएगा और उत्तरी अमेरिका सीधे एशिया से जाकर टकराएगा।
 

3. महामिलन के भयंकर परिणाम (आशंकाएं)

जब ये महाद्वीप आपस में टकराएंगे, तो पृथ्वी का भूगोल और पर्यावरण पूरी तरह बदल जाएगा, जो जीवन के लिए एक 'नरक' जैसा परिदृश्य तैयार कर सकता है:
विशाल पर्वतों का निर्माण: जैसे भारत और यूरेशिया की टक्कर से हिमालय बना, वैसे ही महाद्वीपों की इस महाटक्कर से आज के हिमालय से भी कई गुना ऊंचे पर्वत खड़े हो जाएंगे।
तीन तरफा मार (Triple Whammy): ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फार्न्सवर्थ के अनुसार, भविष्य में तीन आपदाएं एक साथ आएंगी—महाद्वीपों के जुड़ने से अंदरूनी इलाकों का सूखना, बूढ़े हो रहे सूर्य की 2.5% अधिक तेज चमक, और भयंकर ज्वालामुखियों के कारण भारी मात्रा में $CO_2$ गैस का निकलना।
जानलेवा तापमान (50°C से 70°C): समुद्र की हवाएं अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाने के कारण केंद्र का भाग सूखा और भीषण गर्म रेगिस्तान बन जाएगा। गर्मियों में तापमान 70°C तक जा सकता है, जिससे अत्यधिक उमस के कारण स्तनधारी जीवों का पसीना सूख नहीं पाएगा।
सामूहिक विनाश (Mass Extinction): इस नए महाद्वीप का केवल 8% से 16% हिस्सा ही (ध्रुवों और तटों के पास) रहने योग्य बचेगा। बाकी 84% इलाका बंजर होने से इंसान, पेड़-पौधे और स्तनधारी जीव विलुप्त हो सकते हैं।
 

4. पृथ्वी की घूर्णन गति (रफ्तार) में बदलाव

महाद्वीपों के खिसकने के अलावा, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति भी लगातार सूक्ष्म रूप से प्रभावित हो रही है:
गति में कमी: चंद्रमा के ज्वारीय घर्षण (Tidal Friction) के कारण पृथ्वी की गति हर 100 साल में करीब 1.7 मिलीसेकंड धीमी हो जाती है।
हालिया तेजी: इसके विपरीत, 2020 के बाद से कोर की आंतरिक हलचल, ग्लोबल वार्मिंग (ग्लेशियरों का पिघलना) और मौसमी बदलावों (जैसे अल नीनो) के कारण पृथ्वी अस्थाई रूप से थोड़ी तेज घूम रही है। साल 2022 में इतिहास का सबसे छोटा दिन (24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड छोटा) दर्ज किया गया था।
 

निष्कर्ष: क्या डरने की जरूरत है?

भौगोलिक दृष्टि से यह प्रक्रिया "तेजी से" हो रही है, लेकिन इंसानी पैमाने पर यह बेहद धीमी है। महाद्वीपों को पूरी तरह आपस में टकराने में अभी 25 करोड़ साल का लंबा समय लगेगा। इसलिए, वर्तमान मानव सभ्यता को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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