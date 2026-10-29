करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? दिल्ली, भोपाल, इंदौर समेत देखें सभी शहरों का समय

Karwa Chauth Moonrise Time Today: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को शाम से ही चंद्रमा के दर्शन का इंतजार रहता है। आज, 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ पर चांद निकलने का अनुमानित समय जानिए। दिल्ली, इंदौर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों में चंद्रोदय कब होगा, यहां देखें पूरी सूची। ध्यान दें कि चंद्रमा के उदय और वास्तविक दर्शन के समय में मौसम तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण अंतर हो सकता है। मध्यप्रदेश के इंदौर में चंद्रमा रात की करीब 08 बजकर 39 मिनट पर पूर्व दिशा से उदय होगा।

करवा चौथ 2026: शहरवार चंद्रोदय समय

▸ दिल्ली-एनसीआर एवं उत्तर भारत

दिल्ली ➔ रात 08:17 बजे

नोएडा ➔ रात 08:16 बजे

चंडीगढ़ ➔ रात 08:12 बजे

जम्मू ➔ रात 08:14 बजे

अमृतसर ➔ रात 08:18 बजे

हरिद्वार ➔ रात 08:09 बजे

▸ उत्तर प्रदेश एवं बिहार

लखनऊ ➔ रात 08:06 बजे

प्रयागराज ➔ रात 08:06 बजे

कानपुर ➔ रात 08:10 बजे

पटना ➔ शाम 07:52 बजे

गया ➔ शाम 07:55 बजे

▸ पूर्वोत्तर राज्य (North-East)

अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) ➔ शाम 07:22 बजे

असम (गुवाहाटी) ➔ शाम 07:31 बजे

मिजोरम (आइजोल) ➔ शाम 07:28 बजे

▸ मध्य भारत एवं छत्तीसगढ़

इंदौर ➔ रात 08:39 बजे

भोपाल ➔ रात 08:31 बजे

रीवा ➔ रात 08:11 बजे

रायपुर ➔ रात 08:18 बजे

नागपुर ➔ रात 08:29 बजे

▸ पश्चिम भारत (गुजरात व महाराष्ट्र)

मुंबई ➔ रात 09:00 बजे

पणजी ➔ रात 09:05 बजे

वडोदरा ➔ रात 08:51 बजे

अहमदाबाद ➔ रात 08:52 बजे

राजकोट ➔ रात 09:01 बजे

▸ पूर्वी एवं दक्षिण भारत

कोलकाता ➔ शाम 07:47 बजे

चेन्नई ➔ रात 08:44 बजे

बेंगलुरु ➔ रात 08:55 बजे

कन्याकुमारी ➔ रात 09:07 बजे