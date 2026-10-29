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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (14:46 IST)

कब निकलेगा करवा चौथ का चांद?

करवा चौथ 2026: कब है व्रत और आपके शहर में कब निकलेगा चांद?

karva chauth chand kab niklega
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (14:46 IST)
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When is Karwa chauth in 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि इस बार 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को पूरी रात व्याप्त रहेगी। इसलिए करवा चौथ का पावन व्रत इसी दिन रखा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के समयानुसार, इस दिन चंद्रमा रात 08 बजकर 17 मिनट पर उदित होगा। चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के साथ ही करवा चौथ के व्रत का पारण किया जाएगा।
 

प्रमुख शहरों में चंद्रोदय (चांद निकलने) का समय

उत्तर भारत एवं दिल्ली-एनसीआर:

दिल्ली: रात 08:17 बजे
नोएडा: रात 08:16 बजे
चंडीगढ़: रात 08:12 बजे
जम्मू: रात 08:14 बजे
अमृतसर: रात 08:18 बजे
हरिद्वार: रात 08:09 बजे
 

उत्तर प्रदेश एवं बिहार:

लखनऊ: रात 08:06 बजे
प्रयागराज: रात 08:06 बजे
कानपुर: रात 08:10 बजे
पटना: शाम 07:52 बजे
गया: शाम 07:55 बजे
 

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़:

इंदौर: रात 08:39 बजे
भोपाल: रात 08:31 बजे
रीवा: रात 08:11 बजे
नागपुर: रात 08:29 बजे
रायपुर: रात 08:18 बजे
 

पश्चिम भारत (गुजरात एवं महाराष्ट्र):

मुंबई: रात 09:00 बजे
पणजी: रात 09:05 बजे
वडोदरा: रात 08:51 बजे
अहमदाबाद: रात 08:52 बजे
राजकोट: रात 09:01 बजे
 

पूर्वी एवं दक्षिण भारत:

कोलकाता: शाम 07:47 बजे
चेन्नई: रात 08:44 बजे
बेंगलुरु: रात 08:55 बजे
कन्याकुमारी: रात 09:07 बजे
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कब निकलेगा करवा चौथ का चांद?

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