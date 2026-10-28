Karwa Chauth Fashion Rules: करवा चौथ पर पहन रही हैं शादी का जोड़ा? जानें लाल रंग का धार्मिक रहस्य और भूलकर भी न पहनें ये 4 अशुभ रंग

करवा चौथ (29 अक्टूबर 2026) का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहाग की पूजा के दौरान सही रंगों का चयन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं सजधज कर चंद्रदर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्‍य देकर पति के हाथों से पारण करती हैं। इस दिन लाल रंग की साड़ी पहनने का प्रचलन है और खास कर वह साड़ी जिसमें वह दुल्हन बनी थीं। लेकिन इस दिन भूलकर भी इन 4 रंगों की साढ़ी नहीं पहनना चाहिहए।

1. करवा चौथ पर शादी का जोड़ा और लाल रंग का महत्व

सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक: लाल रंग शक्ति, मंगल और समृद्धि का सूचक है, जो देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा है।

मंगल ग्रह का संतुलन: ज्योतिष के अनुसार लाल रंग मंगल ग्रह को शांत करता है, जिससे रिश्तों में कलह दूर होती है और प्यार बढ़ता है।

भावनात्मक जुड़ाव: शादी का जोड़ा पहनने से विवाह के वचनों और खूबसूरत पलों की यादें ताजा होती हैं, जिससे दांपत्य जीवन में मजबूती आती है।

2. करवा चौथ के लिए शुभ रंग

पूजा के लिए लाल के अलावा गुलाबी, मैरून, रानी कलर, पीला, नारंगी, हरा, फिरोजी, वाइन और गोल्डन रंग बेहद शुभ माने जाते हैं।

3. ट्रेंडिंग साड़ी पैटर्न्स और स्टाइलिंग

हैंडवर्क व पर्ल एम्ब्रॉयडरी: साड़ियों पर मोतियों से 'करवा चौथ' लिखवाना और पति-पत्नी के प्रतीक बनवाना आजकल काफी ट्रेंड में है।

रॉयल बनारसी व कांजीवरम: सदाबहार बनारसी, डोला सिल्क, बांधनी, पैठणी और पटोला साड़ियां पूजा में क्लासिक व ट्रेडिशनल लुक देती हैं।

लाइटवेट विकल्प: सहज रहने के लिए स्टोन वर्क वाली हल्की जॉर्जेट, शिफॉन या सैटिन साड़ियां चुन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप: कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ मैचिंग कंगन, झुमके, बिंदी और पूरा सोलह श्रृंगार करके अपना लुक पूरा करें।

4. भूलकर भी न पहनें ये 4 अशुभ रंग

काला रंग: किसी भी पूजा या मांगलिक कार्य में काला रंग पहनना वर्जित और अशुभ माना जाता है।

सफेद रंग: सुहाग के इस पर्व पर सफेद वस्त्र पहनना धार्मिक दृष्टि से पूरी तरह मना है।

भूरा रंग: भूरा रंग राहु-केतु के प्रभाव से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पहनने से बचें।

गहरा नीला: यह रंग दिखने में काले जैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए पूजा-पाठ के दौरान इसे अशुभ माना गया है।