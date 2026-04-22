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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: तेहरान , बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (12:30 IST)

होर्मुज स्ट्रेट में तनाव: सीजफायर के एलान के बावजूद ईरान ने जहाज पर की फायरिंग

strait of hormuz
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से सीजफायर बढ़ाने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नाकेबंदी हटाने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद ईरानी सेना ने हार्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की।
 
यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार, ईरानी सेना की एक गनबोट ने ओमान के पास प्रोजेक्टाइल से जहाज पर हमला किया। इसमें जहाज पर लदे कुछ कंटेनरों को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस हमले में कार्गो शिप में आग नहीं लगी। चालाक दल के किसी सदस्य के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
 
कार्गो शिप पर हमले के बाद यूकेएमटीओ ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जहाजों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी गई है।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ सीजफायर की अवधि बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि मैं युद्धविराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं, जब तक कि उनका प्रस्ताव जमा नहीं हो जाता और चर्चाएं पूरी नहीं हो जातीं। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एलान: ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाया, नाकेबंदी बरकरार
 
ईरान ने सीजफायर को छलावा बताते हुए साफ कर दिया कि नाकेबंदी जारी रही तो दुश्मनी भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी जारी रहने तक हार्मुज भी नहीं खुलेगा। ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी- अगर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा और अमेरिकी इजराइली ठिकानों पर हमले किए जाएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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