होर्मुज में फायरिंग के बीच भारतीय टैंकर का SOS, मुझे लौटने दो!', 13 जहाजों को बीच रास्ते से वापस मुड़ना पड़ा, Desh Garima ने पार किया रास्ता
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में शनिवार को गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय तेल टैंकर से आया संकट संदेश (डिस्ट्रेस कॉल) सामने आया है। इस घटना के चलते भारत के झंडे वाले दो जहाजों समेत कई पोतों को अपना सफर बीच में ही रोकना पड़ा और वापस लौटना पड़ा।
एबीसी न्यूज के एक रिपोर्टर द्वारा शेयर किए गए ऑडियो में भारतीय टैंकर के कप्तान की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह गोलीबारी और विरोधाभासी निर्देशों के बीच जहाज को वापस लौटाने की गुहार लगा रहा है। ऑडियो में 'Sanmar Herald' नामक भारतीय टैंकर के कप्तान कहते हैं, “यह मोटर टैंकर Sanmar Herald है… आपने मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दी थी… मैं आपकी सूची में दूसरे नंबर पर हूं… अब आप फायरिंग कर रहे हैं… मुझे वापस लौटने दीजिए!”
इस घटना के बाद फारस की खाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में करीब 13 जहाजों को रुकना पड़ा या अपना रास्ता बदलना पड़ा। “Sanmar Herald” के अलावा “Desh Vaibhav”, “Desh Vibhor” और “Jag Arnav” जैसे कई जहाज इस संवेदनशील मार्ग के पास से वापस लौट गए, जबकि कुछ जहाज लारक द्वीप के पास अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
भारत ने जताई कड़ी आपत्ति
इस घटना के बाद भारत ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली को तलब किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घटना पर 'गहरी चिंता' जताते हुए व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। नई दिल्ली ने तेहरान से भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग बहाल करने की अपील की, जिस पर ईरान ने कहा कि वह इस चिंता को अपने अधिकारियों तक पहुंचाएगा।
रास्ते को लेकर भ्रम की स्थिति
घटना के बीच 'Desh Garima' नामक एक भारतीय टैंकर किसी तरह जलडमरूमध्य पार करने में सफल रहा और अब भारत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, जहाजों को यह स्पष्ट नहीं था कि मार्ग खुला है या नहीं, क्योंकि उन्हें परस्पर विरोधी संकेत मिल रहे थे। Edited by : Sudhir Sharma
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