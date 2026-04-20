स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में चरम पर तनाव, ईरानी जहाज पर अमेरिका का हमला, फ्रांस के जहाज पर वॉर्निंग फायरिंग
Strait of Hormuz : होर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूअन्स ने ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज 'टॉस्का' को ज़ब्त कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश बताया है। इस बीच, ईरान ने इसे 'समुद्री डकैती' करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरानी सेना ने एक फ्रांसीसी जहाज पर चेतावनी भरी फायरिंग की।
उन्होंने बताया कि अमेरिका नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूअन्स ने टॉस्का को ओमान की खाड़ी में रोका। ईरानी क्रू ने सुनने से मना कर दिया, इसलिए हमारे नेवी शिप ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अभी, U.S. मरीन के पास शिप की कस्टडी है।
टॉस्का पर U.S. ट्रेजरी के सैंक्शन हैं क्योंकि उनकी पहले की गैर-कानूनी गतिविधि का इतिहास है। शिप की पूरी कस्टडी हमारे पास है, और हम देख रहे हैं कि शिप पर क्या है!
क्या बोला ईरान?
दूसरी तरफ, ईरान के हजरत खातम अल-अनबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। तस्नीम मीडिया के मुताबिक यह जहाज चीन से ईरान जा रहा था। ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि वे जल्द इसका जवाब देंगे।
फ्रांस और यूके के जहाजों पर गोलीबारी
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिका ने इसे संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन बताया। यह अच्छा नहीं था, है ना?
edited by : Nrapendra Gupta
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