15 अगस्त 2026: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर साझा करने के लिए खास शुभकामनाएं और विचार
15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर अपने दोस्तों, परिजनों और करीबियों को भेजने के लिए यहाँ 20 सबसे सुंदर और प्रेरणादायक स्वतंत्रता दिवस कोट्स दिए गए हैं।
1. सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है,
जहां जाती-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है,
निशचल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है।
2. कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,
नशा ये हिन्दुस्तान का है!
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
3. चलो फिर से वो नजारा याद कर लें,
शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें,
जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर,
बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें!
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
4. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा,
चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा।
5. न पूछो ज़माने को
क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान तो सिर्फ ये हैं
की हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं!
6. फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती,
ये वतन की मोहब्बत है जनाब,
पूछ कर की नहीं जाती।
7. कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना
कभी तपती धूप में जल के देख लेना
कैसे होती है हिफ़ाजत मुल्क की
कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना।
8. दें सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है;
सिर हमेशा ऊंचा रहे इसका, इसमें बसती हमारी जान है!
9. सुन्दर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है,
जहा जाती-भाषा से बढ़कर देश-प्रेम की धारा है,
निश्छल, पावन, प्रेम पूर्ण वो भारत देश हमारा है।
10. लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर,
भारत का नाम होगा सब की जुबान पर,
ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान,
कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर।
11. "ना पूछो ज़माने से कि क्या मेरी कहानी है,
हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं।"
12. "कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा,
13."आओ झुककर सलाम करें उनको,
जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,
खुशनसीब होता है वो खून,
देश के काम आता है।"
14. "आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान हैं,
तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी यह पहचान है।"
15. "ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी,
जो अपने दम पर जिए, सच में वही जिंदगी है।"
16. "विभिन्नताओं से भरा यह देश, हमारी शान है,
सब मिलकर रहें यहाँ, यही भारत की पहचान है।"
17. "तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी-नालों में क्या रखा है,
प्यार करना है तो वतन से करो, बेवफा लोगों में क्या रखा है।"
18. "फांसी के फंदे पर जो हंसते-हंसते झूल गए,
वतन की खातिर जो अपना सब कुछ भूल गए,
सलाम है उन वीरों को जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं।"
19. "दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत,
मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफ़ा आएगी।"
20. "विरासत में मिली स्वतंत्रता को सहेज कर रखना है,
हम सब का एक ही सपना—भारत को विश्वगुरु बनाना है।"