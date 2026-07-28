Friendship Day Wishes 2026: फ्रेंडशिप डे पर अपने खास मित्रों को भेजें ये 10 फ्रेंडली शुभकामना मैसेज

Friendship Day Quotes: फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस एक ऐसा खास अवसर है, जब हम अपने जीवन में मौजूद उन खास दोस्तों को धन्यवाद देते हैं, जो हर सुख-दुख में हमारा साथ निभाते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, जो बिना किसी स्वार्थ के विश्वास, प्यार, अपनापन और यादों से जुड़ा होता है। बचपन के दोस्तों से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर मिलने वाले नए साथियों तक, हर दोस्त हमारी जिंदगी को खास बना देता है।ALSO READ: Essay on Friendship Day: फ्रेंडशिप डे: दोस्ती के अटूट बंधन का खूबसूरत पर्व, पढ़ें हिन्दी में रोचक निबंध फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस एक ऐसा खास अवसर है, जब हम अपने जीवन में मौजूद उन खास दोस्तों को धन्यवाद देते हैं, जो हर सुख-दुख में हमारा साथ निभाते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, जो बिना किसी स्वार्थ के विश्वास, प्यार, अपनापन और यादों से जुड़ा होता है। बचपन के दोस्तों से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर मिलने वाले नए साथियों तक, हर दोस्त हमारी जिंदगी को खास बना देता है।

फ्रेंडशिप डे 2026 पर लोग अपने दोस्तों को प्यार भरे मैसेज, शुभकामना संदेश, कोट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं।

अगर आप भी अपने खास दोस्त को दिल छू लेने वाला संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए फ्रेंडशिप डे विशेज और शुभकामना मैसेज आपके रिश्ते में और मिठास घोल सकते हैं।

दिल को छू लेने वाले फ्रेंडशिप डे मैसेज

1. "सच्चे दोस्त वही होते हैं, जो रोने की वजह नहीं,

बल्कि मुस्कुराने की वजह बनते हैं।"

— हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मेरे यार!

2. "ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से कोई गिला,

मुझे तो किस्मत से दुनिया का सबसे प्यारा दोस्त मिला।"

— दोस्ती दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं!

3. "किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें तुम्हारी जैसी

निस्वार्थ और सच्ची दोस्ती मिली है।

मेरे जीवन में होने के लिए शुक्रिया!"

— Happy Friendship Day!

4. "वक्त बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है,

पर हमारी हंसी-मजाक और दोस्ती कभी नहीं बदलेगी।"

— Happy Friendship Day Buddy!

5. "दोस्ती कोई शब्द नहीं, यह तो एक अहसास है,

जो हर मुश्किल घड़ी में हमेशा हमारे पास है।"

— फ्रेंडशिप डे मुबारक हो!

थ्रिल और मस्ती भरे मैसेजेस

6. "तुझ जैसा पागल दोस्त मिलना भी,

एक अलग ही किस्मत की बात है,

वरना मेरी फालतू बातें सहने का दम किसी में नहीं था!"

— हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मेरे भाई!

7. "दोस्ती की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती,

चाहे हम कितने भी बूढ़े हो जाएं,

हमारी शैतानियां कभी खत्म नहीं होंगी।"

— Happy Friendship Day!

8. "चाय में चीनी ना हो तो पीने में मजा नहीं आता,

और जिंदगी में तेरे जैसा दोस्त ना

हो तो जीने में मजा नहीं आता!"

— फ्रेंडशिप डे की बहुत-बहुत बधाई!

9. "दूरियां चाहे कितनी भी आ जाएं,

हमारी बॉन्डिंग हमेशा नंबर 1 रहेगी।

तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी फैमिली का हिस्सा है।"

— Happy Friendship Day, Bestie!

10. "ना पैसों की मांग, ना तोहफों की चाह,

बस एक सच्चा दोस्त हो

जो कहे— 'फिक्र मत कर, मैं हूं ना!'"

— हैप्पी फ्रेंडशिप डे!

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