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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (16:58 IST)

आसमान से बरसेगा सेहत या संकट? जानिए बारिश का पानी पीने का सच!

Can You Drink Rain Water
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:58 IST)
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Can You Drink Rain Water: बादलों से बरसती बूंदें जितनी राहत देती हैं, उतनी ही मन में एक बड़ी उलझन भी छोड़ जाती हैं—क्या गिलास भरकर बारिश का यह पानी पिया जा सकता है? पहली नज़र में कांच सा साफ़ दिखने वाला यह पानी सीधा पीने के लिए मुफ़ीद नहीं होता।
 

क्यों नहीं पीना चाहिए सीधा बारिश का पानी?

हवा का ज़हर: बूंदें आसमान से ज़मीन तक पहुँचते-पहुँचते हवा में मौजूद धूल, धुएं, टॉक्सिक केमिकल्स और स्मॉग को अपने अंदर समेट लेती हैं।
बैक्टीरिया का घर: जब यह पानी छतों, नालियों या पाइपों से होकर बहता है, तो इसमें छिपे सूक्ष्मजीव और नुकसानदेह बैक्टीरिया आसानी से घुल जाते हैं।
एसिडिक कुदरत: वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आने से कई बार बारिश के पानी में एसिडिक यानी अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, जो सेहत पर भारी पड़ सकती है।
 

पीने लायक न सही, पर बेहद काम की हैं ये बूंदें

भले ही आप इसे सीधे गटक न सकें, लेकिन पानी की हर बूंद को कई स्मार्ट तरीकों से काम में लाया जा सकता है:
पौधों की सेहत का राज: यह पानी नेचुरल मिनरल्स का खजाना होता है। बागवानी में इसका इस्तेमाल आपके घर के पौधों को नई रंगत देता है।
चमकदार घर और गाड़ियां: फर्श पोंछने, खिड़कियों और बर्तन चमकाने से लेकर अपनी चमचमाती कार धोने तक, यह पानी पानी की बर्बादी रोकता है।
लॉन्ड्री और फ्लशिंग: कपड़े धोने से लेकर टॉयलेट फ्लश तक के भारी-भरकम इस्तेमाल में बारिश का पानी सबसे बेहतर विकल्प है।

पानी सहेजने के तरीके और कुछ जरूरी सावधानियां

छत पर टैंक सेट करके या फिर प्लास्टिक के बड़े बैरल और ड्रम लगाकर आप इस बरसाती खजाने को आसानी से जमा कर सकते हैं। बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें:
  • जिस ड्रम या टैंक में पानी स्टोर कर रहे हों, उसे पहले अच्छी तरह साफ-सुथरा कर लें।
  • पानी जमा करते वक्त एक बुनियादी फिल्टर ज़रूर लगाएं ताकि पत्तियां या कचरा अंदर न जाए।
  • अगर किसी मजबूरी में इस पानी को लंबे समय तक इस्तेमाल या किसी काम में लेना पड़े, तो इसे अच्छी तरह उबाल लेना ही समझदारी है।
  • कुदरत की इस अमूल्य देन को सही तरीके से सहेजकर आप न सिर्फ अपने पानी का बिल घटा सकते हैं, बल्कि धरती को बचाकर एक ज़िम्मेदार नागरिक का फर्ज़ भी निभा सकते हैं।
 
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