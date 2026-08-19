  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Sadbhavana Diwas Rajiv Gandhi jayanti
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (07:32 IST)

दिलों को जोड़ने की एक मुहिम: जानिए राजीव गांधी की जयंती और 'सद्भावना दिवस' का कनेक्शन

Rajiv Gandhi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (16:36 IST)
google-news
भांति-भांति के धर्म, अनगिनत भाषाएं और ढेरों बोलियां—भारत की यही सतरंगी विविधता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इस विविधता को एक सूत्र में पिरोकर रखना कोई आसान काम नहीं। इसी आपसी भाईचारे, सहिष्णुता और प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए हर साल 20 अगस्त को देश में 'सद्भावना दिवस' मनाया जाता है। यह खास दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती की याद में समर्पित है, जिसका एकमात्र मकसद देश के कोने-कोने में अमन, शांति और सौहार्द का संदेश फैलाना है।
 

सद्भावना दिवस का मर्म और इसकी गहराई

इस दिन का बुनियादी फलसफा यही है कि किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतों या आर्थिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों के आपसी प्यार और समझ से तय होती है। अगर दिलों में दूरियां और भेदभाव की दीवारें होंगी, तो हर तरक्की अधूरी रह जाएगी।
 
वर्ष 1991 में राजीव गांधी के निधन के बाद, 1992 में कांग्रेस द्वारा 'राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार' की नींव रखी गई। राजीव गांधी का दृढ़ विश्वास था कि देश की असली ताकत उसकी युवा शक्ति है। उनका मानना था कि अगर युवा पीढ़ी को सही दिशा मिले और वे जात-पात या धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर केवल इंसानियत के नाते एक-दूसरे को गले लगाएं, तो देश में एक नई सामाजिक क्रांति आ सकती है।
 

क्यों चुना गया राजीव गांधी की जयंती का दिन?

राजीव गांधी ने अपने दौर में भारत को डिजिटल क्रांति, आधुनिक शिक्षा और सूचना तकनीक के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन तकनीक के साथ-साथ उनका सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि एक बहुसांस्कृतिक देश में शांति और भाईचारा हर हाल में कायम रहना चाहिए। उनका साफ मानना था कि हिंसा, वैमनस्य और नफरत किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। उनकी इसी दूरदर्शी और शांतिप्रिय सोच को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के मकसद से उनकी जयंती को 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।
 

इस दिन क्या-क्या खास होता है?

20 अगस्त को देशभर के सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है:
 
सद्भावना की शपथ: लोग जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लेते हैं।
युवाओं की भागीदारी: स्कूलों-कॉलेजों में निबंध, भाषण और डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजित किए जाते हैं ताकि नई पीढ़ी को राष्ट्रीय अखंडता का मतलब समझ आए।
सांस्कृतिक रंग: जगह-जगह ऐसे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं जो 'विविधता में एकता' के भारत के मूल मंत्र को बयां करते हैं।
डिजिटल अवेयरनेस: आज के दौर में सोशल मीडिया पर भी भाईचारे और शांति के संदेशों की मुहिम चलाई जाती है।
 

आज के दौर में इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है?

आज जब छोटी-छोटी बातों पर समाज में बिखराव और दूरियां देखने को मिलती हैं, तब सद्भावना दिवस की प्रासंगिकता और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। यह दिन हमें आईना दिखाता है और याद दिलाता है कि भारत का असली वजूद उसकी एकजुटता में है। जब हम हर तरह के भेदभाव को भुलाकर एक भारतीय के रूप में साथ खड़े होते हैं, तभी हमारा देश दुनिया में सीना तानकर आगे बढ़ पाता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Ebola Virus: क्या है इबोला वायरस? जानिए इसके लक्षण, संक्रमण और बचाव के आसान उपाय

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचार

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचारWhy Mosquito Bites Itch: मच्छर के काटने से होने वाली खुजली का कारण स्वयं काटना नहीं, बल्कि मच्छर की लार के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। हिस्टामिन के निकलने से त्वचा पर लालिमा, सूजन और खुजली होती है। यहां जानिए मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, हिस्टामिन की क्या भूमिका होती है और खुजली से राहत पाने के प्रभावी घरेलू व चिकित्सीय उपाय।

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातें

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातेंLow Blood Sugar Symptoms: शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर है। जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) कहा जाता है। ब्लड शुगर कम होने पर शरीर तुरंत संकेत देना शुरू कर देता है।

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाज

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाजLiver Disease Symptoms: क्या आपने कभी अपनी हथेलियों के रंग या अपनी आंखों के सफेद हिस्से (स्केलेरा) पर बारीकी से गौर किया है? अक्सर हम हलकी लालिमा या आंखों के पीलेपन को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन शरीर के ये छोटे-छोटे बदलाव असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकते हैं।

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफ

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफTea Time Snacks: मानसून के मौसम में ऐसे स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम और स्वाद में लाजवाब हों। यहां आपके लिये प्रस्तुत हैं पकौड़ों से लेकर कॉर्न फ्रिटर्स तक के कई मसालेदार स्नैक्स की ऐसी रेसिपीज, जिन्हें आप घर पर कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं।

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव4th Bronchopulmonary World Congress 2026: ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार से चौथी ब्रोंकोपल्मोनरी वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की मुख्य कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से आए पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, थोरासिक सर्जन, मेडिकल रिसर्चर और युवा चिकित्सक शामिल हुए। पहले दिन विशेषज्ञों ने फेफड़ों की बीमारियों के आधुनिक उपचार, नई रिसर्च और उन्नत तकनीकों पर अपने अनुभव साझा किए। इस कॉन्फ्रेंस में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराया है।

आसमान से बरसेगा सेहत या संकट? जानिए बारिश का पानी पीने का सच!

आसमान से बरसेगा सेहत या संकट? जानिए बारिश का पानी पीने का सच!Can You Drink Rain Water: बादलों से बरसती बूंदें जितनी राहत देती हैं, उतनी ही मन में एक बड़ी उलझन भी छोड़ जाती हैं—क्या गिलास भरकर बारिश का यह पानी पिया जा सकता है? पहली नज़र में कांच सा साफ़ दिखने वाला यह पानी सीधा पीने के लिए मुफ़ीद नहीं होता।

Ebola Virus: क्या है इबोला वायरस? जानिए इसके लक्षण, संक्रमण और बचाव के आसान उपाय

Ebola Virus: क्या है इबोला वायरस? जानिए इसके लक्षण, संक्रमण और बचाव के आसान उपायविश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कांगो में फैली इबोला बीमारी अब तक के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी महामारी है। कुछ साल पहले फैली ये महामारी पश्चिमी अफ्रीका में हजारों लोगों की जान ले चुकी है। वर्तमाान में फ़िलहाल 1094 संक्रमण मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 277 लोगों की जान गई है। इबोला एक प्रकार का वायरस है। यह दुनिया भर के सबसे घातक वायरसों में से एक है। इससे सामान्य फ्लू के वायरस की तरह निपटा नहीं जा सकता, इसलिए जानकारी ही बचाव है।

बड़बोले ट्रंप की घटिया बेशर्मी, अंकारा में नहीं था Trump को कोई खतरा

बड़बोले ट्रंप की घटिया बेशर्मी, अंकारा में नहीं था Trump को कोई खतराUS President Donald Trump: डॉनल्ड ट्रंप दुनिया के एक सबसे धनी और शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति अवश्य हैं, पर बोलचाल और व्यवहार में इतने निर्लज्ज और घटिया हैं, कि सामने वाले का सिर शर्म से भले ही झुक जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बड़बोलेपन और तुच्छतापूर्ण व्यवहार के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है; पर अब एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जो बेमिसाल है।

ब्रिक्स से दूरी बांग्लादेश को पड़ेगी भारी, तारिक रहमान के सम्मेलन में शामिल होने पर संशय

ब्रिक्स से दूरी बांग्लादेश को पड़ेगी भारी, तारिक रहमान के सम्मेलन में शामिल होने पर संशयअंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अवसरों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। विकासशील देशों के लिए बड़े बहुपक्षीय मंच केवल औपचारिक सम्मेलन नहीं होते, बल्कि वे निवेश,व्यापार, तकनीक,ऊर्जा और वैश्विक राजनीतिक स्वीकार्यता के नए रास्ते खोलते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वास्तविकता को अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने भारत, चीन, रूस, अमेरिका, जापान और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की आर्थिक जरूरतों तथा विकास की संभावनाओं को प्रमुखता दी।

15 अगस्त विशेष: शहीदों के सपनों का भारत नारों से नहीं, हमारे चरित्र और कर्म से बनेगा

15 अगस्त विशेष: शहीदों के सपनों का भारत नारों से नहीं, हमारे चरित्र और कर्म से बनेगा15 अगस्त केवल एक तिथि नहीं, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास, अमर बलिदानों और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। हर साल जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, तो वह केवल स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का क्षण नहीं होता, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में आत्ममंथन करने का अवसर भी होता है। अमर शहीदों के सपनों का भारत केवल नारों से नहीं, बल्कि नागरिकों के चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा और आचरण से निर्मित होता है। आइए जानते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अधिकार मांगने के साथ-साथ किन नागरिक कर्तव्यों का संकल्प लेने की आवश्यकता है।