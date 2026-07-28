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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Guru Purnima Gifts 2026: गुरु पूर्णिमा 2026: अपने गुरु को दें 5 में से कोई एक यादगार गिफ्ट

An image offering ideas for gifts to give your Guru on Guru Purnima
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (17:04 IST)
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Guru Purnima Special Gift: गुरु पूर्णिमा 2026 एक ऐसा पावन पर्व है, जो जीवन में ज्ञान, मार्गदर्शन और सही राह दिखाने वाले गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को माता-पिता के समान ही पूजनीय माना गया है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के जीवन को ज्ञान, संस्कार और अनुभव से समृद्ध बनाते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के दिन उपहार के साथ अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना न भूलें, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है।ALSO READ: गुरु पूर्णिमा 2026: गुरु और शिक्षक में क्या अंतर? जानिए दोनों के बीच के 10 बड़े फर्क
 
इस खास दिन पर लोग अपने गुरु को शुभकामना संदेश, फूल, पूजा सामग्री और उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालांकि गुरु के लिए सबसे बड़ा उपहार शिष्य का सम्मान और सफलता होती है, लेकिन एक छोटा-सा भावनात्मक तोहफा भी आपके प्रेम और आदर को व्यक्त कर सकता है।
 

यहां 5 बेहतरीन और यादगार उपहार दिए गए हैं, जिनमें से आप कोई एक चुन सकते हैं:

 

1. आभार पत्र और शॉल/अंग वस्त्र

भारतीय परंपरा में गुरु को शॉल या पारंपरिक भारतीय वस्त्र भेंट करना सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आज के डिजिटल युग में हस्तलिखित/ हाथ से लिखा हुआ पत्र बेहद खास होता है। एक सुंदर, गुणवत्तापूर्ण शॉल के साथ अपने हाथों से लिखा एक पत्र, जिसमें आप बताएं कि उनकी सीख ने आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, यह किसी भी महंगे तोहफे से ज़्यादा अनमोल होता है। यह भावनात्मक उपहार किसी भी महंगे तोहफे से अधिक मूल्यवान हो सकता है। 
 

2. क्लासिक वुडन स्टैंड या बुकमार्क के साथ अध्यात्म/ज्ञान की पुस्तकें

गुरु ज्ञान के प्रतीक होते हैं, इसलिए उन्हें कोई अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक, वेद-पुराणों से जुड़ा ग्रंथ, प्रेरणादायक किताब या उनके रुचि के विषय से संबंधित पुस्तक भेंट कर सकते हैं। यह उपहार ज्ञान के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यदि आपके गुरु को पढ़ने-लिखने का शौक है, तो उनके विषय, पसंदीदा लेखक या अध्यात्म से जुड़ी कोई विशेष पुस्तक भेंट करें। पुस्तक के साथ एक सुंदर लकड़ी का कस्टमाइज्ड बुकमार्क, जिस पर कोई श्लोक या प्रेरणादायक पंक्ति लिखी हो भेंट करके आप इसे और यादगार बना सकते हैं।
 

3. इनडोर प्लांट या तुलसी/शमी का पौधा

पौधा ज्ञान के पनपने और बढ़ने का प्रतीक है। आप उन्हें पीतल या सिरेमिक के सुंदर गमले में लगा हुआ सकुलेंट, शांति का प्रतीक पीस लिली, या तुलसी/शमी का पौधा दे सकते हैं। जिस तरह गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सींचते हैं, उसी तरह यह पौधा आपकी उनके प्रति श्रद्धा को हमेशा हरा-भरा रखेगा।
 

4. प्रीमियम पेन और एस्थेटिक जर्नल सेट

एक शिक्षक या गुरु का सबसे बड़ा हथियार उनका ज्ञान और उनकी कलम होती है। आप उन्हें एक प्रतिष्ठित ब्रांड का फाउंटेन या रोलरबॉल पेन जिस पर उनका नाम लिखा हो, साथ ही एक उच्च गुणवत्ता वाली डायरी या जर्नल एक व्यावहारिक और बेहद सम्मानजनक उपहार है। 
 

5. पीतल का एस्थेटिक दीया या ब्रास पूजा सेट

गुरु पूर्णिमा के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, पीतल का एक नक्काशीदार दीपक, आरती की थाली या कोई सुंदर प्रतिमा एक अत्यंत शुभ उपहार है। यह तोहफा हमेशा उनके पूजा स्थल या अध्ययन कक्ष की शोभा बढ़ाएगा और उन्हें आपकी याद दिलाएगा। साथ ही आप अपने गुरु के नाम, प्रेरणादायक संदेश या गुरु मंत्र के साथ एक खूबसूरत स्मृति चिन्ह बनवाकर दे सकते हैं। यह गिफ्ट आपके गुरु के लिए जीवनभर यादगार बन सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: गुरु पूर्णिमा पर जरूर जपें ये 5 गुरु मंत्र, जीवन की बाधाएं होंगी दूर और मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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