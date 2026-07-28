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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (16:47 IST)

गुरु पूर्णिमा 2026: गुरु और शिक्षक में क्या अंतर? जानिए दोनों के बीच के 10 बड़े फर्क

difference between Guru and teacher
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (16:54 IST)
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गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अक्सर 'गुरु' और 'शिक्षक' को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा और अध्यात्म में दोनों के बीच बहुत गहरा और सूक्ष्म अंतर है। शिक्षक जहाँ हमें 'सांसारिक जीवन जीना' सिखाते हैं, वहीं गुरु हमें 'जीवन का मर्म और मुक्ति' का मार्ग दिखाते हैं। शिक्षक शिक्षा देता है और गुरु दीक्षा। गुरु और शिक्षक के बीच 10 बड़े अंतर नीचे दिए गए हैं।
 

1. शाब्दिक अर्थ और परिभाषा

शिक्षक: 'शिक्षा' देने वाले व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं, जो छात्र को साक्षर, शिक्षित और किसी विषय में निपुण बनाता है।
गुरु: 'गु' का अर्थ है अंधकार और 'रु' का अर्थ है प्रकाश। जो व्यक्ति हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है।
 

2. ज्ञान का क्षेत्र

शिक्षक: इनका दायरा किताबी, बौद्धिक और व्यावहारिक (Subjective) ज्ञान तक सीमित होता है।
गुरु: इनका क्षेत्र आध्यात्मिक ज्ञान, चेतना के विस्तार और आत्मज्ञान से जुड़ा होता है।
 

3. मुख्य उद्देश्य

शिक्षक: इनका मुख्य उद्देश्य छात्र को आजीविका (Career) कमाने, परीक्षा पास करने और समाज में सफल होने योग्य बनाना है।
गुरु: इनका उद्देश्य शिष्य को आत्मा और परमात्मा का बोध कराना, मानसिक शांति देना और मोक्ष का मार्ग दिखाना है।
 

4. सिखाने का माध्यम

शिक्षक: ये मस्तिष्क (Mind), बुद्धि और तर्कों के माध्यम से पढ़ाते हैं।
गुरु: ये अपने आचरण, उपस्थिति, हृदय की अनुभूति और गहराइयों से शिष्य के जीवन में परिवर्तन लाते हैं।
 

5. संबंध की अवधि

शिक्षक: शिक्षक और छात्र का संबंध स्कूल, कॉलेज या कोर्स समाप्त होने के साथ ही सीमित या खत्म हो जाता है।
गुरु: गुरु और शिष्य का संबंध जन्म-जन्मांतर का और अटूट आध्यात्मिक बंधन होता है।

6. ध्यान का केंद्र (दिशा)

शिक्षक: शिक्षक छात्र की दृष्टि को 'बाहरी दुनिया' (सांसारिक बातें, विज्ञान, भूगोल आदि) को समझने के लिए मोड़ते हैं।
गुरु: गुरु शिष्य की दृष्टि को 'भीतर की दुनिया' (अंतरात्मा) की ओर मोड़ते हैं।
 

7. शिक्षा देने की शैली

शिक्षक: ये सूचनाएं देते हैं, नियम समझाते हैं और निर्धारित पाठ्यक्रम (Syllabus) को पूरा कराते हैं।
गुरु: ये स्वयं के जीवन, ध्यान, मौन और सूक्ष्म मार्गदर्शन से शिष्य को प्रेरित करते हैं।

8. सेवा का मूल्य (फीस)

शिक्षक: शिक्षक अपनी सेवाओं और ज्ञान के बदले वेतन या फीस (Tuition Fee) लेते हैं, क्योंकि यह उनका पेशा है।
गुरु: गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। वे बदले में कोई फीस नहीं लेते, केवल शिष्य की पूर्ण श्रद्धा और समर्पण मांगते हैं।
 

9. शंकाओं का समाधान

शिक्षक: शिक्षक आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर (Answers) देकर आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं।
गुरु: गुरु आपके भीतर से प्रश्नों और चंचलता की व्याकुलता को ही समाप्त कर देते हैं और आपको आत्म-साक्षात्कार कराते हैं।
 

10. समाज व ग्रंथों में स्थान

शिक्षक: इन्हें समाज में एक सम्मानित मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माता का स्थान प्राप्त है।
गुरु: इन्हें ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है, जैसा कि कहा गया है—
"गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांय..." अर्थात् गुरु ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं।
 
शिक्षक आपको जीवन यापन (संसार में जीने) के लायक बनाता है, जबकि गुरु आपको जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराकर इस भवसागर से पार उतारता है।
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