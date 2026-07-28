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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (16:43 IST)

गुरु पूर्णिमा पर जरूर जपें ये 5 गुरु मंत्र, जीवन की बाधाएं होंगी दूर और मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

guru stuti purnima mantra:A disciple bowing his head at the feet of the Guru in the picture.
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (16:43 IST)
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guru purnima 2026 mantras: इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026, दिन बुधवार को मनाई जा रही है। हिन्दू धर्म में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। समाज में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अत: गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं के पूजन तथा सम्मान का दिन माना जाता है।
 

गुरु स्तुति: guru stuti

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर:। 
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम:।।
अर्थात गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। 
गुरु तो परम ब्रह्म के समान होता है, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। का पाठ करने विशेष महत्व माना गया है। आइए यहां जानते हैं गुरु पूर्णिमा 5 खास मंत्र- 
 

गुरु पूर्णिमा विशेष मंत्र- guru purnima mantra 2026

1. ॐ गुं गुरुभ्यो नम:।
2. ॐ गुरुभ्यो नम:।
3. ॐ परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नम:।
4. ॐ वेदाहि गुरु देवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नौ: गुरु: प्रचोदयात्।
5. गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर:।
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम:।।
 
कबीरदास जी कहते हैं कि- गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय। गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े है, परन्तु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखा दिया है।
 
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