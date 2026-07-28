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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (15:52 IST)

दक्षिणामूर्ति जयंती: मौन की शक्ति, आत्मज्ञान का प्रकाश और माता की दिव्य उपासना

mata durga
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (15:56 IST)
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सनातन परंपरा में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पावन मानी गई है। इसी पावन तिथि पर दक्षिणामूर्ति जयंती का महापर्व मनाया जाता है। यह दिन किसी सामान्य उत्सव का नहीं, बल्कि गूढ़ साधना, आत्मज्ञान की प्राप्ति और पराशक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस दिन द्वादश सिद्धिविद्या देवियों में सर्वोच्च स्थान रखने वाली देवी दक्षिणामूर्ति की विधानपूर्वक पूजा-अर्चना की जाती है।
 

साधना का मूल मंत्र: मौन और अंतर्यात्रा

तंत्र और सिद्ध विद्या के विद्वानों का स्पष्ट मानना है कि देवी दक्षिणामूर्ति के पूजन के बिना द्वादश सिद्धिविद्या साधना अधूरी ही रहती है। इस जयंती पर पूजा का सबसे सशक्त और मूल तत्व 'मौन' है।
 
साधक को इस दिन यथासंभव वाणी पर संयम रखकर मौन व्रत धारण करना चाहिए। बाहरी कोलाहल को शांत कर जब मन आत्मचिंतन, गहरे ध्यान और भगवती के मंत्र-जप में लीन होता है, तभी वास्तविक साधना का आरंभ होता है। देवी दक्षिणामूर्ति की सच्ची उपासना साधक के भीतर छिपे अज्ञान रूपी अंधकार को जड़ से मिटा देती है और उसके अंतःकरण को आत्मज्ञान के अलौकिक प्रकाश से जगमगा देती है।
 

शिव-शक्ति का अभिन्न स्वरूप

शास्त्रों में भगवती दक्षिणामूर्ति के महिमामंडन हेतु इस पावन श्लोक का गान किया गया है:
वन्दितां सकलैर्देविः सर्वशक्ति शिखामणिम्।
वरं दास्यामि ते कृष्ण प्रसन्नवदनो भाव॥
 
हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान शिव के 'दक्षिणामूर्ति' स्वरूप की कथा भी मिलती है, जिसमें उन्होंने गुरु रूप धारण कर सनकादि मुनियों को बिना किसी शब्द के, केवल 'मौन' के माध्यम से परम ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था। इसी कारण विद्वान देवी दक्षिणामूर्ति सिद्धिविद्या को भगवान शिव की ही आद्या शक्ति के रूप में पूजते हैं।
 

जीवन में परिवर्तन और सफलता का आधार

देवी दक्षिणामूर्ति की साधना केवल आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है। जो भी भक्त या साधक इस दिन शुद्ध भाव से माता की शरण में जाता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में- चाहे वह विद्या हो, कार्यक्षेत्र हो या मानसिक शांति—अद्भुत उन्नति, दिशा और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। यह जयंती हमें सिखाती है कि जब शब्द शांत होते हैं, तभी ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्रकट होता है।
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