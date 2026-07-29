Veer Shasan Jayanti 2026: वीर शासन जयंती कब और क्यों मनाई जाती है?

Lord Mahavir Teachings Festival: वीर शासन जयंती जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के महान उपदेशों, सिद्धांतों और उनके द्वारा स्थापित धर्म शासन की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन जैन समाज के लिए श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन का विशेष अवसर होता है। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों के माध्यम से मानव जीवन को नई दिशा प्रदान की। वीर शासन जयंती उनके द्वारा स्थापित धर्म मार्ग और उनके आध्यात्मिक संदेशों के प्रसार का प्रतीक मानी जाती है।ALSO READ: जैन धर्म में क्या है चातुर्मास का महत्व? वीर शासन जयंती जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के महान उपदेशों, सिद्धांतों और उनके द्वारा स्थापित धर्म शासन की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन जैन समाज के लिए श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन का विशेष अवसर होता है। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों के माध्यम से मानव जीवन को नई दिशा प्रदान की। वीर शासन जयंती उनके द्वारा स्थापित धर्म मार्ग और उनके आध्यात्मिक संदेशों के प्रसार का प्रतीक मानी जाती है।

वीर शासन जयंती कब मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? जानें भगवान महावीर स्वामी के उपदेश, जैन धर्म में इस पर्व का महत्व और मनाने की परंपरा।

वीर शासन जयंती कब मनाई जाती है?

इस वर्ष 2026 में वीर शासन जयंती 30 जुलाई, गुरुवार को मनाई जा रही है। यह पर्व भगवान महावीर स्वामी के केवलज्ञान प्राप्ति के बाद उनके धर्म शासन/ जैन शासन की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वीर शासन जयंती श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या एकम अर्थात् पहले दिन मनाई जाती है।

वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है?

वीर शासन जयंती मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य भगवान महावीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं का स्मरण करना है। धार्मिक व ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवलज्ञान यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परंतु, उनके उपदेश को ग्रहण करने और उसे लिपिबद्ध करने वाले किसी 'गणधर' यानी प्रधान शिष्य के न होने के कारण उनकी दिव्य वाणी या दिव्यध्वनि 66 दिनों तक प्रकट नहीं हो पाई, तब महापंडित इंद्रभूति ब्राह्मण/ इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर दीक्षा ली।

जब वे उनके प्रथम गणधर 'गौतम स्वामी' बने और गणधर की उपस्थिति होते ही बिहार के राजगृही या राजगीर स्थित विपुलाचल पर्वत पर समवशरण में भगवान महावीर की प्रथम दिव्यध्वनि बिना किसी ओष्ठ व कण्ठ के व्यापार के सर्वभाषा-मयी रूप में खिरी यानी प्रकट हुई। तब से यानी इसी दिन से भगवान महावीर के 'धर्म शासन' की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव आज के पंचम काल में भी जारी है।

वीर शासन जयंती का महत्व

वीर शासन जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिकता का संदेश देने वाला अवसर है। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी समाज को सत्य, शांति और सह-अस्तित्व का मार्ग दिखाती हैं। यह पर्व हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने तथा दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखने की प्रेरणा देता है।

इस पर्व के प्रमुख कारण-

1. भगवान महावीर के धर्म शासन की स्मृति

भगवान महावीर ने अपने ज्ञान और तपस्या के माध्यम से जीवों के कल्याण का मार्ग बताया। उनके द्वारा स्थापित जैन धर्म शासन की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है।

2. अहिंसा और शांति का संदेश

भगवान महावीर का सबसे प्रमुख संदेश था- 'अहिंसा परमो धर्म:'। यह पर्व लोगों को हिंसा छोड़कर प्रेम, दया और करुणा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है।

3. आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण

इस दिन श्रद्धालु उपवास, पूजा, ध्यान और स्वाध्याय करके आत्मिक विकास का प्रयास करते हैं।

4. भगवान महावीर के आदर्शों को अपनाने के लिए

यह पर्व सत्य, संयम, त्याग और अपरिग्रह जैसे गुणों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है।

भगवान महावीर के प्रमुख सिद्धांत

भगवान महावीर ने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पंच महाव्रतों का उपदेश दिया- जिसमें...

* अहिंसा- किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना।

* सत्य- हमेशा सत्य बोलना।

* अस्तेय- चोरी न करना।

* ब्रह्मचर्य- संयमित जीवन जीना।

* अपरिग्रह- आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना।

वीर शासन जयंती पर किए जाने वाले धार्मिक कार्य

* अहिंसा और सद्भाव का संदेश दिया जाता है।

* जैन मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं।

* भगवान महावीर स्वामी की पूजा और अभिषेक किया जाता है।

* भगवान महावीर के प्रवचनों का पाठ किया जाता है।

* जरूरतमंदों को दान और सेवा कार्य किए जाते हैं।

इस अवसर पर जैन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक, प्रवचन, धार्मिक कार्यक्रम और शोभायात्राओं का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और समाज में शांति, करुणा एवं सद्भाव का संदेश फैलाते हैं।