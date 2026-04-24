Lord Mahavir Swami: महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान दिवस पर जैन धर्मी क्या करते हैं?

Mahavir Swami Kevalya Gyan Day: जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान कल्याणक वह पवित्र दिन है जब चौबीसवें तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी को बिहार/झारखंड के क्षेत्र में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक ऋजुपालिका नदी के तट पर 'शाल' वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान (Omniscience) की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्मावलंबियों के लिए यह दिन आत्मिक शुद्धि और महावीर के सिद्धांतों को दोहराने का होता है।ALSO READ: बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है इसका महत्व? जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान कल्याणक वह पवित्र दिन है जब चौबीसवें तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी को बिहार/झारखंड के क्षेत्र में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक ऋजुपालिका नदी के तट पर 'शाल' वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान (Omniscience) की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्मावलंबियों के लिए यह दिन आत्मिक शुद्धि और महावीर के सिद्धांतों को दोहराने का होता है।

इस दिन श्रद्धालु निम्नलिखित धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान करते हैं:

1. जिनालयों (मंदिरों) में विशेष अभिषेक और शांतिधारा

इस शुभ दिन पर जैन मंदिरों में भगवान महावीर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। भक्त सामूहिक रूप से 'शांतिधारा' करते हैं, जिसमें विश्व शांति और मंगल की कामना की जाती है। श्वेतांबर जैन मूर्तिपूजक परंपरा में भगवान (तीर्थंकरों) की प्रतिमाओं का सुंदर अंगी या आंगी (सजावट) से सजाया जाता है।

2. कैवल्य ज्ञान पूजन और विधान

मंदिरों में 'कैवल्य ज्ञान' पर आधारित विशेष पूजा का आयोजन होता है। भक्त अष्टद्रव्य (जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल) से अर्घ्य समर्पित करते हैं। कई स्थानों पर 'भगवान महावीर विधान' का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ मंडल पर अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं।

3. सत्संग और प्रवचन

कैवल्य ज्ञान का अर्थ है— 'पूर्ण बोध'। इस दिन मुनिराज या विद्वान भगवान महावीर के उस ज्ञान और उनके द्वारा बताए गए 'जियो और जीने दो' तथा 'अहिंसा' के सिद्धांतों पर प्रवचन देते हैं। भक्त महावीर स्वामी की कठिन तपस्या या 12 वर्ष की साधना को याद करते हैं।

4. शाल वृक्ष और समवशरण का प्रतीकात्मक पूजन

माना जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इंद्रों ने भगवान के प्रवचन के लिए 'समवशरण' (एक दिव्य सभा) की रचना की थी। श्रद्धालु समवशरण की रचना बनाकर या उसके चित्र के सम्मुख बैठकर भक्ति भाव से वंदना करते हैं।

5. त्याग, संयम और उपवास

कई श्रद्धालु इस दिन को और अधिक पवित्र बनाने के लिए उपवास या एकासन रखते हैं। इस दिन सात्विक जीवन जीने और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संकल्प लिया जाता है। लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं और स्वाध्याय यानी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन में समय बिताते हैं।

6. प्रभावना और दान-पुण्य

पूजा के अंत में 'प्रभावना' (प्रसाद या धार्मिक सामग्री) बांटी जाती है। साथ ही, महावीर स्वामी के करुणा के संदेश का पालन करते हुए जीव दया अर्थात् पक्षियों को दाना, गौ सेवा और निर्धनों को दान दिया जाता है।

कैवल्य ज्ञान का संदेश

भगवान महावीर को वैशाख शुक्ल दशमी के दिन बिहार के जंभियग्राम के पास ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के अनुसार, कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी 'केवली' कहलाए। उन्होंने बताया कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, बस उसे कर्मों के आवरण को हटाना होगा।