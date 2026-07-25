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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (18:21 IST)

जैन धर्म में क्या है चातुर्मास का महत्व?

जैन धर्म
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (18:27 IST)
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जैन धर्म में चातुर्मास (चार महीने की अवधि) का अत्यंत पवित्र और सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्व है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक चलने वाले इन 4 महीनों (अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन/कार्तिक) में जैन साधु-संत, मुनि और साध्वियाँ एक ही स्थान पर रुककर (प्रवास करके) साधना करते हैं।
 

1. अहिंसा का सर्वोच्च पालन (मुख्य कारण)

जैन दर्शन का मूल आधार "अहिंसा परमोधर्मः" है। वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों में प्रकृति में सूक्ष्म जीवों, कीड़े-मकोड़ों, वनस्पति और बैक्टीरिया की उत्पत्ति बहुत तेजी से होती है।
जीव रक्षा: यदि जैन साधु-संत इस मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा (विहार) करेंगे, तो अनजाने में उनके पैरों के नीचे आकर सूक्ष्म जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है।
इसलिए, सूक्ष्म जीवों की रक्षा और अहिंसा महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए मुनि श्री एक ही स्थान पर टिककर 'स्थिर वास' करते हैं।
 

2. आत्म-निरीक्षण और गहन साधना

सामान्य दिनों में जैन मुनि निरंतर एक गाँव से दूसरे गाँव विहार करते रहते हैं। लेकिन चातुर्मास के दौरान यात्रा रुक जाने से उन्हें और श्रावकों (गृहस्थों) दोनों को आत्म-चिंतन का अवसर मिलता है:
स्वाध्याय और ध्यान: साधु-संत इन चार महीनों में गहन अध्ययन, तपस्या, मौन और ध्यान साधना करते हैं।
इंद्रिय संयम: यह समय मन, वचन और काया (शरीर) पर नियंत्रण पाने का माना जाता है।
 

3. 'दशलक्षण पर्व' और 'पर्युषण महापर्व' का आगमन

चातुर्मास के दौरान ही जैन धर्म के सबसे बड़े और पवित्र पर्व आते हैं:
पर्युषण पर्व/दशलक्षण पर्व: इस दौरान श्रद्धालु उपवास, एकाशन, जप और तप करते हैं।
क्षमावाणी पर्व (क्षमापना): चातुर्मास के दौरान ही जैन समाज 'मिच्छामि दुक्कड़ं' कहकर जाने-अनजाने में हुई अपनी सभी भूलों के लिए एक-दूसरे से क्षमा माँगता है और मन के बैर-भाव को समाप्त करता है।
 

4. श्रावकों (समाज) के लिए आध्यात्मिक लाभ

चातुर्मास का लाभ केवल साधु-संतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम श्रद्धालुओं को भी इसका बड़ा आध्यात्मिक लाभ मिलता है:
सत्संग और प्रवचन: मुनियों के एक ही स्थान पर रहने से श्रावकों को रोज़ शास्त्र श्रवण, धर्म चर्चा और सद्गुरुओं के मार्गदर्शन का अवसर मिलता है।
त्याग और नियम: गृहस्थ लोग भी इन 4 महीनों में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष नियम लेते हैं—जैसे हरि सब्जी (कंदमूल/ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ें) का त्याग करना, रात्रि भोजन न करना, उपवास (अठाई, मासखमण) रखना आदि।
जैन धर्म में चातुर्मास केवल एक ऋतु परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह जीव दया, त्याग, तप, संयम और आत्मा को शुद्ध करने का महा-अनुष्ठान है।
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