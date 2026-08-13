नांदेड़ में पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला, अस्पताल में भर्ती, जानें कौन हैं सुखबीर बादल

Attack on Sukhbir Singh Badal in Nanded: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक बादल परिवार के साथ गुरुद्वारा माता साहिब कौर में माथा टेकने गए थे। उन पर एक निहंग ने कृपाण से हमला किया। बादल के साथ-साथ उनका सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ है। इस मामले में एक ‍व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।





घटना के वक्त बादल की सांसद पत्नी और हरसिमरत कौर बादल भी उनके साथ मौजूद थीं। हमले के बाद बादल को यशोसाई अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल, जब वह गुरुद्वारा जा रहे थे तो अचानक एक शख्स उनके पास आया और तेजधार हथियार से उन पर हमला कर दिया।

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम बादल की स्पेशल सिक्योरिटी में तैनात इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस दौरान केन्द्रे को भी चोट आई है। इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड के एसपी से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल में इस हमले को लेकर भारी गुस्सा है। जानकारी के मुताबिक बादल के हाथ में चोट आई है। घटना के बाद नांदेड़ और पंजाब के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।



पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम बादल की स्पेशल सिक्योरिटी में तैनात इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस दौरान केन्द्रे को भी चोट आई है। इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड के एसपी से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। शिरोमणि अकाली दल में इस हमले को लेकर भारी गुस्सा है। जानकारी के मुताबिक बादल के हाथ में चोट आई है। घटना के बाद नांदेड़ और पंजाब के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घटना की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, सुखबीर बादल को प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल परिसर के बाहर जुटने शुरू हो गए हैं।

कौन हैं सुखबीर सिंह बादल?

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल पंजाब के उपमुख्यमंत्री (2009 से 2017 तक) रह चुके हैं। वह पंजाब की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों में से एक 'शिरोमणि अकाली दल' के अध्यक्ष हैं और सिख राजनीति में एक बड़ा नाम माने जाते हैं। सुखबीर सिंह बादल, पंजाब के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं।

वह लोकसभा के सदस्य (सांसद) और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। पंजाब की राजनीति में पिछले दो दशकों से उनका और उनके परिवार का सीधा असर रहा है।