CM योगी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की दी बधाई, एक्स पर प्रभु श्रीराम से आरोग्य और दीर्घायु की कामना की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के आरोग्यता व दीर्घायु होने की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बुधवार को जन्मदिन है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है।
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सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें