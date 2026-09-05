जया एकादशी 2026: व्रत रखने के 5 अद्भुत फायदे जो जीवन बदल देंगे

Jaya Ekadashi Vrat 2026: जया एकादशी या अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी रखा जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने, पापों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति, व्यक्ति को अनजाने में हुए पापों, पिशाच और नीच योनियों के कष्टों से मुक्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस बार यह व्रत 07 सितंबर 2026 को रखा जाएगा।

1. पापों और दोषों से मुक्ति

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जया एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पिशाच या नीच योनि में जाने से बच जाता है।

2. मोक्ष और उत्तम लोक की प्राप्ति

यह व्रत भगवान विष्णु (श्री हरि) को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि विधि-विधान से जया एकादशी करने वाले साधक को मृत्यु के पश्चात वैकुण्ठ लोक में स्थान प्राप्त होता है और उसे जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है।

3. मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख-समृद्धि

जया एकादशी का व्रत करने से साधक के जीवन में आर्थिक तंगी दूर होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है।

4. मानसिक शांति और सकारात्मकता

एकादशी का व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। इस दिन उपवास रखने और प्रभु ध्यान में समय बिताने से मन के विचार शुद्ध होते हैं, क्रोध और तनाव कम होता है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

5. शारीरिक स्वास्थ्य और डिटॉक्स (आरोग्य)

वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, महीने में एकादशी का उपवास रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे शरीर के विषैले तत्व (Toxins) बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर निरोगी रहता है और आयु व आरोग्यता में वृद्धि होती है।