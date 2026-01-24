रविवार, 25 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. jaya vijaya ekadashi 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: रविवार, 25 जनवरी 2026 (16:42 IST)

जया एकादशी 2026: जीवन में सफलता और संकटों से मुक्ति दिलाने वाले 10 अद्भुत लाभ

भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्तगण
jaya vijaya ekadashi 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में यह 29 जनवरी, गुरुवार को मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार, यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से मनुष्य नीच योनि (जैसे भूत-प्रेत) से मुक्ति पा जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिन्दू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माघ मास की 'जया एकादशी' विशेष रूप से विजय, मानसिक शांति और पापों के नाश के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत को करने से मिलने वाले 10 चमत्कारी लाभ और इसकी महिमा।
 

1. भयंकर परेशानियों से मुक्ति

जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका कोई समाधान नहीं सूझता। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग पा लेता है। यह व्रत व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है।
 

2. शत्रुओं पर विजय और सफलता

जैसा कि नाम से स्पष्ट है- 'जया', यह एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। इस व्रत के प्रभाव से गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रुओं का नाश होता है। यदि आप किसी कानूनी विवाद या प्रतियोगिता में फंसे हैं, तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत फलदायी है।
 

3. चंद्र दोष से मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, एकादशी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह शुभ फल देने लगता है। इससे व्यक्ति का मन शांत रहता है, अवसाद अर्थात डिप्रेशन दूर होता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है।
 

4. संचित पापों और अशुभ संस्कारों का नाश

मनुष्य जाने-अनजाने में कई पाप कर्म करता है। पुराणों के अनुसार, जया एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसे 'पापहारिणी' तिथि भी कहा जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करती है।
 

5. धन, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति

जो साधक नियमित रूप से एकादशी का पालन करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन-धान्य और सुख-समृद्धि का वास बना रहता है।
 

6. नीच योनि और प्रेत बाधा से मुक्ति

जया एकादशी की कथा में वर्णन है कि कैसे एक गंधर्व (पुष्पवान) और अप्सरा (पुंजिकस्थली) को पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। अतः इस व्रत को करने से व्यक्ति को प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भय नहीं रहता।
 

7. पूजा का तीन गुना फल

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास में किए गए दान और व्रत का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। जया एकादशी पर की गई श्रीहरि की उपासना सामान्य दिनों के मुकाबले तीन गुना अधिक पुण्य प्रदान करती है।
 

8. भगवान श्रीराम और लंका विजय का प्रसंग

माना जाता है कि लंका पर विजय पाने के उद्देश्य से भगवान श्रीराम ने भी अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर विजया/जया एकादशी के महात्म्य को समझा और व्रत किया था। यही कारण है कि इसे असंभव कार्यों को संभव बनाने वाली तिथि माना जाता है।
 

9. श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर को उपदेश

महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्रीकृष्ण से माघ शुक्ल एकादशी की महिमा पूछी, तब स्वयं केशव ने इस व्रत की श्रेष्ठता बताई थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह व्रत वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाला है।
 

10. कार्यों की सिद्धि और सुरक्षा कवच

पद्म पुराण के अनुसार, जया एकादशी का व्रत करने वाले साधक पर भगवान विष्णु का 'सुरक्षा कवच' सदैव बना रहता है। उसके सभी रुके हुए कार्य आसानी से संपन्न होने लगते हैं और आने वाले संकट स्वतः ही टल जाते हैं।
 

जया एकादशी व्रत विधि (संक्षेप में):

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान के जल में गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करें।
  • भगवान विष्णु के सम्मुख दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें।
  • पूरे दिन सात्विक रहें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें।
  • शाम को फलहार ग्रहण करें और अगले दिन (द्वादशी) को ब्राह्मण भोज या दान के बाद व्रत का पारण करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभव

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभवBhojshala: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार की आबोहवा में आज भी राजा भोज के पांडित्य और परमार वंश के गौरव की महक महसूस की जा सकती है। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उस कालखंड का जीवित दस्तावेज है जब धार 'संस्कृति' और 'संस्कृत' का वैश्विक केंद्र हुआ करता था।

नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदल

नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदलनर्मदा नदी की परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। इसे 'प्रदक्षिणा' भी कहा जाता है, जिसमें नदी को हमेशा अपने दाईं (Right) ओर रखकर चला जाता है। पुराणों के अनुसार, इस कठिन यात्रा से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सचYamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय5 Best Vastu Remedies:वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिना किसी तोड़-फोड़ के भी घर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। सही वास्तु उपाय अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं...

जया एकादशी 2026: जीवन में सफलता और संकटों से मुक्ति दिलाने वाले 10 अद्भुत लाभ

जया एकादशी 2026: जीवन में सफलता और संकटों से मुक्ति दिलाने वाले 10 अद्भुत लाभjaya vijaya ekadashi 2026:पद्म पुराण के अनुसार, जया एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से मनुष्य नीच योनि (जैसे भूत-प्रेत) से मुक्ति पा जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जनवरी, 2026)Today 25 January 2026 horoscope in Hindi : आज 25 जनवरी 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 January Birthday: आपको 25 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 January Birthday: आपको 25 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 25 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

भीष्म अष्टमी 2026: पितामह का निर्वाण दिवस, जानें इस दिन का महत्व

भीष्म अष्टमी 2026: पितामह का निर्वाण दिवस, जानें इस दिन का महत्व26 जनवरी 2026 को भीष्म अष्टमी रहेगी। माघ शुक्ल अष्टमी के दिन महाभारत के भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग दी थी। इसलिए इसे भीष्म अष्टमी कहते हैं इसके बाद भीष्म द्वादशी को उनका तर्पण किया गया था।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com