रोहित चंदेल पर POCSO एक्ट के तहत केस, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

टीवी जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फेमस टीवी सीरियल 'पंड्या स्टोर' और 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' जैसे शोज से घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता रोहित चंदेल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहित पर एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को परेशान करने, बार-बार फोन करने, उसका पीछा करने और उसके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की ‍रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने रोहित चंदेल के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। नाबालिग पीड़िता की शिकायत के बाद रोहित चंदेल पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंत नगर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 115(2) भी लगाई हैं।

क्या है पूरा मामला?

मुंबई के एक पूर्वी उपनगर की रहने वाली नाबालिग लड़की के परिजनों ने इस मामले में पंत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, अभिनेता रोहित चंदेल पिछले कुछ समय से नाबालिग को लगातार परेशान कर रहे थे। वह अपने खुद के नंबर के साथ-साथ कई अन्य अलग-अलग फोन नंबरों से लड़की को बार-बार कॉल कर रहे थे, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुकी थी।

शिकायत में आगे बताया गया है कि बीती 5 जुलाई को रोहित ने पीड़िता के आवासीय भवन के पास उसका रास्ता रोका। जब लड़की ने बचने की कोशिश की, तो अभिनेता ने उसका पीछा किया। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई, जिसमें रोहित ने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि नाबालिग के साथ मारपीट भी की और उसे थप्पड़ जड़ दिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई की पंत नगर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को रोहित चंदेल को उनके दहिसर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अभिनेता को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, पीड़िता की शिकायत के आधार पर तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी और नाबालिग लड़की पहले से एक-दूसरे को जानते थे।

रोहित चंदेल टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में बाजीराव और 'पंड्या स्टोर' में धवल मकवाना की भूमिका निभाकर काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इन दिनों वह टीवी शो 'सैरब' में नजर आ रहे थे। गिरफ्तारी के बाद रोहित के अभिनय करियर पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।