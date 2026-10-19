Street Fighter Review: गेमिंग की दुनिया से बड़े पर्दे तक का रोमांच, Ryu-Ken की बेमिसाल बॉन्डिंग और Dhalsim के रोल में Vidyut Jammwal की शानदार मौजूदगी

कुछ फिल्में सिर्फ कहानी देखने के लिए नहीं, बल्कि उस दुनिया को महसूस करने के लिए देखी जाती हैं, जो आपको शुरू से आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देती। Street Fighter मेरे लिए कुछ ऐसी ही फिल्म रही। खास बात यह है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस मशहूर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी की विरासत को भी आगे बढ़ाती है, जिसने 1980 के दशक से गेमिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। 1987 में शुरू हुई Street Fighter सीरीज ने अपने आइकॉनिक फाइटर्स, खास मूव्स और आमने-सामने की रोमांचक लड़ाइयों से दुनिया भर के गेमर्स के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की।

फिल्म में दमदार फाइट्स, अतरंगी किरदार और जबरदस्त एक्शन तो है ही, लेकिन सबसे बढ़कर Ryu और Ken के बीच Brotherhood ने इसे मेरे लिए खास बना दिया। गेम की दुनिया में भी इन दोनों की दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता का रिश्ता काफी अहम रहा है, और यही कनेक्शन फिल्म को एक अलग इमोशनल लेयर देता है। साथ ही, Vidyut Jammwal को Dhalsim के रूप में देखना भी किसी ट्रीट से कम नहीं था। हालांकि, उनके किरदार को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता, तो मजा दोगुना हो सकता था।

क्या है Street Fighter की कहानी?

फिल्म की कहानी Ryu और Ken के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कभी साथ में मार्शल आर्ट्स (Martial Arts) की ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन एक हादसे के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। समय के साथ दोनों की जिंदगी बदल जाती है। तभी Chun-Li उन्हें एक बार फिर World Warrior Tournament में हिस्सा लेने के लिए साथ लाती है।

शुरुआत में यह टूर्नामेंट अलग-अलग देशों के लड़ाकों के बीच अपनी ताकत साबित करने का मौका लगता है, लेकिन धीरे-धीरे इसके पीछे छिपी साजिश सामने आने लगती है। ऐसे में Ryu और Ken को अपने पुराने मतभेदों के साथ-साथ एक बड़े खतरे का भी सामना करना पड़ता है।

कहानी में कई किरदार हैं और हर किसी का अपना अलग अंदाज है। फिल्म कुछ जगहों पर अपनी कहानी को और बेहतर तरीके से पेश कर सकती थी, लेकिन इसका एक्शन और किरदारों की दुनिया आपको बांधे रखते हैं।









Ryu और Ken की Brotherhood है फिल्म की जान

मेरे लिए फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा Ryu और Ken के बीच का रिश्ता है। दोनों के बीच की दूरियां, पुरानी यादें, आपसी टकराव और फिर एक-दूसरे के लिए खड़े होने का जज्बा कहानी को इमोशनल टच देता है।

दोनों का स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग है। Ken का बेफिक्र और थोड़ा अक्खड़ अंदाज, वहीं Ryu का शांत और गंभीर व्यक्तित्व उनकी जोड़ी को दिलचस्प बनाता है। उनके बीच सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि एक पुराना रिश्ता भी है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है।

मुझे खास तौर पर यह बात पसंद आई कि फिल्म में भाईचारे को सिर्फ डायलॉग्स तक सीमित नहीं रखा गया। मुश्किल हालात में दोनों का एक-दूसरे के लिए खड़े होना उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक्शन के बीच यही भावनात्मक जुड़ाव फिल्म को मेरे लिए और खास बना गया।









Vidyut Jammwal as Dhalsim: स्क्रीन टाइम कम, लेकिन असर अच्छा

भारतीय दर्शकों के लिए Vidyut Jammwal इस फिल्म का बड़ा आकर्षण हैं। अपने मार्शल आर्ट्स और शानदार स्टंट्स के लिए पहचाने जाने वाले Vidyut को Dhalsim के किरदार में देखना काफी दिलचस्प है।

उनकी स्क्रीन पर एंट्री ही ध्यान खींचती है। उनका लुक, फिजिकल फिटनेस और फाइट करने का अंदाज इस किरदार के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। जब भी वह एक्शन करते दिखाई देते हैं, उनकी ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट्स पर पकड़ साफ नजर आती है।

लेकिन यहां एक शिकायत जरूर है। Vidyut Jammwal को फिल्म में थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। उनका किरदार जितना दिलचस्प है, उसे उतना ही कम इस्तेमाल किया गया है। Dhalsim को और बेहतर तरीके से समझने तथा उनके एक्शन को ज्यादा देखने का मौका मिलता, तो भारतीय फैंस के लिए यह और बड़ी बात होती।

हालांकि, जितना समय उन्हें मिला है, उसमें वह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। उनका छोटा-सा रोल भी फिल्म के एक्शन वाले हिस्से में अपनी छाप छोड़ता है। अब उम्मीद यही है कि अगर इसका सीक्वल बनता है, तो Vidyut को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले और Dhalsim की कहानी को विस्तार से दिखाया जाए।

एक्शन, VFX और गेम वाली फील

Street Fighter की एक बड़ी खूबी यह है कि इसकी दुनिया आम एक्शन फिल्मों से थोड़ी अलग महसूस होती है। रंगीन किरदार, उनके खास कॉस्ट्यूम और लड़ने के अलग-अलग तरीके फिल्म को वीडियो गेम जैसा एहसास देते हैं।

फाइट सीन्स में कई ऐसे मूव्स देखने को मिलते हैं, जो इस गेम के पुराने फैंस को जरूर उत्साहित करेंगे। फिल्म में एक्शन के साथ हल्का-फुल्का ह्यूमर भी है, जिससे इसका माहौल बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हो जाता।

इसके कुछ विजुअल्स और एनीमेशन वाले हिस्से भी अच्छे लगते हैं। खासकर फ्लैशबैक में इस्तेमाल किया गया 2D एनीमेशन फिल्म को एक अलग विजुअल टच देता है।

हां, कुछ जगहों पर कहानी की रफ्तार और फाइट्स को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था। लेकिन फिल्म का उद्देश्य जिस तरह की रंगीन, ओवर-द-टॉप एक्शन दुनिया दिखाना है, उस लिहाज से यह काफी हद तक सफल रहती है।

Roman Reigns, 50 Cent और बाकी कलाकारों का काम

फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दिलचस्प है। Roman Reigns को Akuma के रूप में देखना फैंस के लिए खास है, जबकि 50 Cent की मौजूदगी फिल्म को और अलग बनाती है। David Dastmalchian अपने किरदार M. Bison में खलनायकी का अलग अंदाज लेकर आते हैं।

Jason Momoa भी फिल्म के रंगीन और अतरंगे किरदारों की दुनिया में फिट बैठते हैं। वहीं Andrew Koji और Noah Centineo की जोड़ी कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है।

फिल्म में कई बड़े चेहरे हैं, इसलिए हर किरदार को बराबर समय नहीं मिल पाता। कुछ किरदारों को और विस्तार दिया जा सकता था, लेकिन कलाकारों की विविधता फिल्म को देखने का एक अलग अनुभव देती है।

क्या Street Fighter का सीक्वल बनना चाहिए?

फिल्म देखने के बाद मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही आया कि इसकी अगली किस्त में क्या देखने को मिलेगा। कहानी का अंत आगे की संभावना के लिए जगह छोड़ता है, इसलिए सीक्वल की उम्मीद की जा सकती है।

अगर अगली फिल्म बनती है, तो Ryu और Ken के रिश्ते को और गहराई से दिखाने के साथ-साथ दूसरे लड़ाकों को भी ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए। खास तौर पर Vidyut Jammwal के Dhalsim को ज्यादा स्क्रीन टाइम और मजबूत कहानी मिल जाए, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा।

देखें या नहीं?

अगर आपको मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग गेम्स और स्टाइलिश एक्शन पसंद है, तो Street Fighter आपको निराश नहीं करेगी। यह ऐसी फिल्म है, जिसे देखते हुए मेरा उत्साह बना रहा और मुझे कहीं भी बोरियत महसूस नहीं हुई।

मेरे लिए Ryu और Ken की भाईचारे वाली कहानी सबसे खास रही, जबकि Vidyut Jammwal को Dhalsim के रूप में देखना एक शानदार अनुभव था। बस, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ी और लंबी होती, तो शिकायत कम रहती।

मेरी तरफ से Street Fighter को 5 में से 4 स्टार। एक्शन, मस्ती, भाईचारे और आगे की कहानी की उम्मीद के लिए यह फिल्म देखने लायक है। अब अगर सीक्वल आता है, तो उम्मीद है कि इस बार Dhalsim को भी ज्यादा मौका मिलेगा!



Title: Street Fighter

Cast: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Vidyut Jammwal, Jason Momoa, David Dastmalchian, Roman Reigns and 50 Cent

Writers: T. J. Fixman, Kitao Sakurai, Dalan Musson and Gary Dauberman

Director: Kitao Sakurai

Producers: Jason Momoa, Takayuki Nakayama, Mary Parent, Cale Boyter, Stefan Makhoul

