कुकू कोहली के निधन के 2 महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा ईरानी, वीडियो शेयर कर फैंस को कहा शुक्रिया

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने अपने पति और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कुकू कोहली के निधन के दो महीने बाद फिर से काम पर वापसी कर ली है। मुश्किल भरे दिनों से गुजरने के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा कर अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है।

अरुणा ईरानी ने कहा कि फैंस के प्यार और संबल की बदौलत ही वह इस कठिन समय का सामना कर पाई हैं और आज दोबारा कैमरे के सामने खड़ी होने की हिम्मत जुटा सकी हैं। इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में अरुणा ईरानी काफी भावुक नजर आईं।

उन्होंने फैंस के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, कुकू जी के जाने के बाद आप सभी ने मुझे जो प्यार और सहारा दिया, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे इतने कठिन समय में आप लोग इस तरह मेरे साथ खड़े रहेंगे। आपके इसी प्यार की वजह से मैं आज फिर से आप सभी के सामने खड़ी हो पाई हूँ और काम पर वापस लौटने में सक्षम हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसी तरह मेरे साथ रहेंगे।

अचानक बिगड़ी थी कुकू कोहली की तबीयत

बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक कुकू कोहली का निधन 25 अगस्त 2026 को 77 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 24 अगस्त की शाम तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद 25 अगस्त की शाम करीब 5 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 26 अगस्त को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

दशकों लंबा रहा है अरुणा ईरानी का करियर

अरुणा ईरानी ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी और समय के साथ खुद को भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 'कारवां', 'बॉबी', 'बेटा', 'राजा बाबू' और 'दिल तो पागल है' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता।

हिंदी के साथ-साथ अरुणा ने गुजराती और मराठी फिल्मों में भी बड़े पैमाने पर काम किया है। फिल्मों के अलावा, टीवी जगत में भी 'देस में निकला होगा चाँद' और 'झांसी की रानी' जैसे धारावाहिकों के माध्यम से उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।