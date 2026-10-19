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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (15:04 IST)

Bigg Boss 20: अमन गांधी का एविक्शन, हाथापाई के बाद नकुल धुल भी शो से बाहर

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (15:06 IST)
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में ड्रामे और ट्विस्ट का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। हालिया वीकेंड का वार एपिसोड़ में काफी ड्रामा देखने को मिला। सलमान खान ने जहां कई कंटे्सटेंट की क्लास लगाई, वहीं अमन गांधी का पांच हफ्ते लंबा सफर शो से सफर खत्म हो गया। 
 
कम वोट मिलने के कारण अमन को शो छोड़कर बाहर जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ, घर के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नकुल धुल जिन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से भी जाना जाता है, को एक साथी कंटेस्टेंट के साथ शारीरिक हाथापाई करने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है।   
 
लाइफलाइन सिस्टम भी नहीं बचा सका अमन गांधी का सफर   
'बिग बॉस 20' के इस सीजन की शुरुआत एक अनोखी थीम और नए नियमों के साथ हुई थी। इस बार घर में प्रवेश करने वाले हर प्रतियोगी को दो लाइफलाइन दी गई थीं, ताकि वे एविक्शन से बच सकें। पिछले हफ्ते शो में कोई आधिकारिक एविक्शन नहीं हुआ था, लेकिन सबसे कम पब्लिक वोट मिलने के कारण अमन गांधी ने अपनी पहली लाइफलाइन गंवा दी थी।   
 
लगातार दूसरे हफ्ते भी अमन गांधी का प्रदर्शन दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रहा। इस हफ्ते वे एक बार फिर बॉटम तीन प्रतियोगियों में शामिल थे। उनके साथ दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम और उदिति सिंह भी डेंजर जोन में खड़ी थीं। हालांकि, जनता के वोटों के आंकड़े में अमन पिछड़ गए और अपनी दूसरी लाइफलाइन भी खोकर उन्हें शो को अलविदा कहना पड़ा।   
 
पांच हफ्तों के दौरान अमन का गेम में ग्राफ काफी स्थिर और धीमा रहा। टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2', 'भाग्य लक्ष्मी', 'प्रेम बंधन' और 'डायन' जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में काम कर चुके अमन घर के अंदर न तो कोई मजबूत रणनीति बना पाए और न ही अन्य प्रतियोगियों के साथ कोई गहरा बॉन्ड या समीकरण स्थापित कर सके।   
 
काजी तौकीर की हरकत और नकुल-गुल्लू की हाथापाई
अमन गांधी के एविक्शन के अलावा घर में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब वाइल्ड कार्ड से एंट्री लेने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर नकुल धुल और घर के प्रतियोगी गुल्लू (कुशल तंवर) के बीच तीखी झड़प हो गई। पूरे विवाद की जड़ 'फेम गुरुकुल' विजेता काजी तौकीर की एक हरकत बनी। 
 
काजी ने बातचीत के दौरान गेमिंग इन्फ्लुएंसर स्काउट के कान में मज़ाक-मज़ाक में थूक दिया था। बाद में जब काजी, गुल्लू और माही विज के साथ बैठकर इस घटना का मज़ाक उड़ा रहे थे, तो नकुल ने यह बातचीत सुन ली और जाकर स्काउट को इसके बारे में बता दिया।   
 
इसके बाद नकुल, स्काउट और यंग इस मुद्दे पर काजी से बात करने पहुंचे। बहस के दौरान गुल्लू ने बीच में हस्तक्षेप किया और कुछ ऐसी टिप्पणी की जो नकुल को नागवार गुजरी। गुस्साए नकुल ने गुल्लू की तरफ आक्रामक रुख अपनाया, जिसके बाद दोनों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई में कपड़े तक फट गए और बाकी घर वालों को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा।   
 
बिग बॉस का सख्त रुख
बिग बॉस के नियमों के तहत घर के अंदर किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा या हाथापाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हिंसा की घटना को गंभीरता से लेते हुए मेकर्स और बिग बॉस ने तुरंत कदम उठाया और नियम उल्लंघन के आरोप में नकुल धुल को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
   
एक साथ दो खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद घर के अंदर का माहौल और प्रतियोगिता दोनों ही बेहद गंभीर मोड में पहुंच चुके हैं। बचे हुए कंटेस्टेंट्स को अब अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिग बॉस का यह सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार और टीवी चैनल कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा है। 
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