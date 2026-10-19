करण जौहर ने किया बड़ा धमाका, Student of the Year अब बनेगी डार्क थ्रिलर, शनाया कपूर का खौफनाक फर्स्ट लुक आया सामने

बॉलीवुड की मशहूर फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज सामने आया है। फ्रेंचाइजी के 14 साल पूरे होने के खास मौके पर फिल्ममेकर करण जौहर ने इसे बिल्कुल नए और खौफनाक अंदाज में पेश करने की घोषणा की है। करण जौहर इस बार रोमैंस, स्टाइलिश आउटफिट्स और चमचमाते कॉलेज कैंपस से हटकर दर्शकों को सस्पेंस और क्राइम की एक अंधेरी दुनिया में ले जाने की तैयारी में हैं।

इस नई वेब सीरीज का नाम 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' रखा गया है, जिसके जरिए शनाया कपूर अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं।

ग्लैमर की जगह सस्पेंस, खून-खराबा और प्रतिस्पर्धा

साल 2012 में रिलीज हुई 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना बॉलीवुड सफर शुरू किया था। इसके बाद 2019 में टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ इसका दूसरा भाग लाया गया। दोनों फिल्मों की पहचान उनका ग्लैमराइज्ड सेंट टेरेसा कॉलेज और लव ट्रायंगल था। लेकिन 'आफ्टर डार्क' में सेंट टेरेसा का वही कैंपस एक थ्रिलर कॉम्पिटिशन के अखाड़े में तब्दील नजर आएगा।

सामने आए फर्स्ट लुक में शनाया कपूर खून के निशानों के साथ एक डरावने और गंभीर अवतार में नजर आ रही हैं। शनाया इस वेब सीरीज में एक चुनौतीपूर्ण डबल रोल (दोहरी भूमिका) निभाती दिखेंगी।

सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी के इस बड़े बदलाव की जानकारी देते हुए करण जौहर ने लिखा, "इस हफ्ते नॉस्टैल्जिया अपने चरम पर है! हमारी प्यारी SOTY फ्रेंचाइजी के 14 साल पूरे होने पर हम इसे एक नई दिशा 'आफ्टर डार्क' में ले जा रहे हैं। यह ग्रिटी, गोरी और पूरी तरह से सिरफिरा अनुभव होने वाला है।"

सीरीज की निर्देशक रीमा माया हैं और इसका निर्माण धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है। रीमा माया ने बताया कि इस सीरीज का फॉर्मेट युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों और बातचीत को खुलकर दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करता है।

वहीं, शनाया कपूर ने इस प्रोजेक्ट को अपने करियर का सबसे साहसिक कदम बताया है। शनाया के मुताबिक, उनका किरदार काफी जटिल, कमियों से भरा और यथार्थवादी है जो दर्शकों की पुरानी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ देगा।

जियोहॉटस्टार पर होगी स्ट्रीमिंग

जिओस्टार के हिंदी और अंग्रेजी एंटरटेनमेंट बिजनेस प्रमुख आलोक जैन और धर्माटिक एंटरटेनमेंट के सीईओ अपूर्व मेहता ने पुष्टि की है कि यह सीरीज JioHotstar पर स्ट्रीम की जाएगी। मेकर्स का मानना है कि आज का युवा वर्ग जिस तरह के डार्क और रियलिस्टिक कंटेंट को पसंद कर रहा है, यह सीरीज उसी सोच को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।