'तुम्बाड 2' पर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा अपडेट, बोले- कहानी आगे बढ़ रही है

बॉलीवुड एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट 'तुम्बाड 2' के बारे में खुलकर बात की है, और बताया है कि दर्शक पहले पार्ट के लंबे इंतज़ार वाले सीक्वल से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

शेखर सुमन के साथ बातचीत के दौरान, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया जिस पर वह अभी काम कर रहे हैं और क्या तुम्बाड का दूसरा पार्ट पहली फिल्म का सीक्वल होगा, जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की और एक मज़बूत कल्ट फॉलोइंग बनाई।

प्रोजेक्ट के साथ अपने जुड़ाव को कन्फर्म करते हुए, एक्टर ने कहा, “तुम्बाड, तुम्बाड, हाँ।” जब उनसे पूछा गया कि दूसरा पार्ट कैसे अलग होगा और क्या यह कहानी को आगे बढ़ाएगा, तो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कहानी सच में आगे बढ़ रही है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "अब, इसका कंटिन्यूएशन आगे बढ़ रहा है। यह एक बहुत ही अमेज़िंग प्रोजेक्ट है।"

एक्टर ने प्रोजेक्ट के लिए अपना उत्साह दिखाते हुए कहा, "यह सच में मज़ेदार है। मुझे उस प्रोजेक्ट पर गर्व हो सकता है।" उनके कमेंट्स ने तुम्बाड 2 को लेकर उम्मीदें और बढ़ा दी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ओरिजिनल तुम्बाड आज के इंडियन सिनेमा की सबसे खास फिल्मों में से एक बनी हुई है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने आने वाले प्रोजेक्ट को "बहुत अमेज़िंग" और कुछ ऐसा बताया है जिस पर उन्हें गर्व हो सकता है, इसलिए उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बढ़ रही हैं कि कंटिन्यूएशन में क्या है।

हालांकि सोहम शाह की तुम्बाड 2 की स्टोरीलाइन और बड़ी दुनिया के बारे में डिटेल्स अभी भी सीक्रेट हैं, लेकिन नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के शब्द प्रोजेक्ट पर काम करने के उनके अनुभव की एक रोमांचक झलक दिखाते हैं। उनका यह कन्फर्मेशन कि कंटिन्यूएशन आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उन दर्शकों के बीच और उत्सुकता जगाएगा जो अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

कहानी आगे बढ़ने के साथ, तुम्बाड 2 पहले से ही आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक बन रहा है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है, और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का एक्साइटमेंट फिल्म के आस-पास की दिलचस्पी को और बढ़ा देता है।