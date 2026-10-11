Koffee With Karan 9 के बाद क्या करेंगे करण जौहर? नए चैट शो को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर का लोकप्रिय सेलिब्रिटी चैट शो 'कॉफी विद करण' अपने 9वें सीजन के साथ हमेशा के लिए अलविदा कहने जा रहा है। साल 2004 में शुरू हुए इस आइकॉनिक शो ने भारतीय टेलीविजन और OTT प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट टॉक शोज के मायने पूरी तरह बदल दिए थे।

हालांकि, इस शो के फैंस के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है—करण जोहर इस फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहे, बल्कि अपने प्रोडक्शन बैनर के तहत एक नए रंग-रूप में चैट शो लाने की तैयारी में हैं।

क्यों बंद हो रहा है 'कॉफी विद करण'?

खबरों के मुताबिक 'कॉफी विद करण' को बंद करने का सबसे बड़ा कारण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) राइट्स है। 'कॉफी विद करण' का ओरिजिनल आईपी स्टार नेटवर्क और JioHotstar के पास है। करण जौहर अब अपने प्रोडक्शन बैनर, 'धर्मा प्रोडक्शंस' के तहत ऐसा शो डिजाइन करना चाहते हैं, जिसके सर्वाधिकार और क्रिएटिव कंट्रोल पूरी तरह उनके पास रहें।

चर्चा है कि करण जौहर नए टॉक शो को सीधे यूट्यूब या आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च कर सकते हैं, जिससे शो को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वतंत्रता और ऑडियंस रीच मिल सके।

भावुक प्रोमो में छलका दर्द

हाल ही में रिलीज हुए सीजन 9 के प्रोमो में करण जौहर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने साल 2004 के उन पलों को याद किया जब उन्होंने अपने पिता दिवंगत यश जोहर के साथ इस शो का आइडिया शेयर किया था। शो के प्रीमियर के कुछ समय बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन यह शो करण की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया।

करण ने चुटकी लेते हुए यह भी स्वीकार किया कि इस शो ने उन्हें 'नेपोटिज्म' शब्द का ब्रांड एंबेसडर बना दिया। उन्होंने शो के गॉसिप्स पर मजाकिया अंदाज में कहा कि 'कॉफी विद करण' ने कई सितारों के करियर बनते और बिगड़ते देखे हैं, कई जोड़ियों को मिलाया और कई का ब्रेकअप भी कराया।

नए शो का क्या होगा फॉर्मेट?

हालांकि अभी तक करण जौहर या धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से नए शो के नाम, फॉर्मेट या रिलीज डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। नया शो बोल्ड, अनफिल्टर्ड और अधिक आधुनिक डिजिटल फॉर्मेट पर आधारित हो सकता है।

करण जौहर ने यह भी स्पष्ट किया है कि चैट शो के अलावा वे आने वाले दशक में अपने मुख्य काम—फिल्म निर्देशन और लॉन्ग-फॉर्म स्टोरीटेलिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। फिलहाल, फैंस 'कॉफी विद करण सीजन 9' के रूप में इस चर्चित टॉक शो को आखिरी बार अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं।