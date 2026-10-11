  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. maha devi adishakti first look maa durga hand drawn animated film release date february 2027
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 11 October 2026 (15:23 IST)

मां दुर्गा की अमर गाथा बड़े पर्दे पर होगी जीवंत, 150 से ज्यादा कलाकार बना रहे हैं हैंड-ड्रॉन एनिमेशन फिल्म 'महा देवी आदिशक्ति'

Maha Devi Adishakti
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (15:25 IST)
google-news
नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय एनिमेशन और सिनेमा जगत से एक बड़ा और प्रेरणादायक ऐलान सामने आया है। मां दुर्गा और उनके शक्ति स्वरूपों की महिमा पर आधारित एक भव्य एनिमेटेड फिल्म 'महा देवी आदिशक्ति – द लीजेंड ऑफ मां दुर्गा' का पहला लुक जारी किया गया है।
 
जहां आज का मीडिया और सिनेमा जगत एआई का तेजी से इस्तेमाल कर रहा है, वहीं इस फिल्म के मेकर्स ने भारतीय पौराणिक कला और अध्यात्म की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक अनूठा रास्ता चुना है। यह फिल्म पूरी तरह से हैंड-ड्रॉन (हाथ से बनी) एनिमेशन तकनीक पर आधारित होगी, जिसके लिए 150 से अधिक कुशल एनिमेटर्स की टीम दिन-रात काम कर रही है।
 
सनातन धर्म और पौराणिक गाथाओं का अनोखा संगम
'महा देवी आदिशक्ति' की कहानी सनातन धर्म की उन अमर कथाओं पर आधारित है, जिन्होंने सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दिशा दी है। फिल्म में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होंगे, जिनमें महिषासुर का वध करने वाली महिषासुरमर्दिनी और अधर्म का नाश करने वाली मां काली के अलौकिक रूपों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा।
 
फिल्म का निर्देशन मिलिंद नंदनवार कर रहे हैं, जबकि इसकी कहानी और पटकथा लोकप्रिय लेखक अक्षत गुप्ता ने लिखी है। अर्था एंटरटेनमेंट एंड एनिमेशन के बैनर तले निर्माता गौरव मल्होत्रा द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म में संगीत श्रेयस पुराणिक का होगा। यह फिल्म फरवरी 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
 
फिल्म के विजन पर बात करते हुए निर्देशक मिलिंद नंदनवार ने कहा, भारत हमेशा से आध्यात्मिकता, भक्ति और कालातीत ज्ञान की भूमि रहा है। सनातन धर्म की कहानियों ने हमारी सभ्यता को गढ़ा है और इनका संदेश हर युग में प्रासंगिक है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। हम खुद को धन्य महसूस करते हैं कि मां ने अपनी गाथा उनके बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें माध्यम चुना।
 
डिजिटल युग में संस्कारों की नई परिभाषा
आज के समय में जब बच्चे स्क्रीन और आधुनिक कंटेंट से घिरे हैं, निर्माता गौरव मल्होत्रा का मानना है कि नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ना समय की मांग है। गौरव मल्होत्रा ने बताया कि बचपन में दूरदर्शन पर भक्ति धारावाहिकों और पौराणिक पुस्तकों ने हमारी सांस्कृतिक समझ को आकार दिया था। आज जब बच्चों के कंटेंट देखने का तरीका बदल चुका है, तो इन कालजयी कहानियों को उसी प्रारूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिसे नई पीढ़ी पसंद करती है। 'महा देवी आदिशक्ति' एक पारिवारिक फिल्म के रूप में तैयार की जा रही है, जो दादा-दादी, माता-पिता और बच्चों को एक साथ सिनेमाघरों में लाकर संस्कृति और भक्ति के सूत्र में पिरोने का काम करेगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रॉयल ब्लू और पर्पल लहंगे में सारा अली खान ने ढाया कहर, बैकलेस चोली ने खींचा सबका ध्यान

कृति खरबंदा ने नारंगी रंग के परिधान में मां शैलपुत्री के आशीर्वाद के साथ की नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत

कृति खरबंदा ने नारंगी रंग के परिधान में मां शैलपुत्री के आशीर्वाद के साथ की नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआतदेशभर में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की धूम शुरू हो चुकी है। भक्त जन मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना में लीन हैं, वहीं बॉलीवुड गलियारों में भी इस त्यौहार का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति खरबंदा ने भी एक बेहद खास और भक्तिमय अंदाज में त्यौहार की शुरुआत की है।

बाली में हुए हादसे के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर की पहली पोस्ट, लिखा- पिक्चर अभी बाकी है

बाली में हुए हादसे के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर की पहली पोस्ट, लिखा- पिक्चर अभी बाकी हैबॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा इन दिनों कठिन दौर से गुजर रही हैं। अभिनेत्री हाल ही में इंडोनेशिया के खूबसूरत द्वीप बाली में एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई थीं। इस दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। चोट इतनी गंभीर बताई जा रही है कि उन्हें उठने, बैठने और खड़े होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जया बच्चन को परेशान मत करना! दुर्गा पूजा से पहले तनीषा मुखर्जी ने पैपराजी को दी सखत हिदायत

जया बच्चन को परेशान मत करना! दुर्गा पूजा से पहले तनीषा मुखर्जी ने पैपराजी को दी सखत हिदायतबॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन और पैपराजी के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जब भी कैमरे उनकी तरफ मुड़ते हैं, अक्सर बहस या नाराजगी का कोई न कोई वीडियो सामने आ ही जाता है। अब मुंबई की प्रसिद्ध 'उत्तर बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा 2026' की तैयारियों के बीच अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने पैपराजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

गणेश आचार्य की फिल्म 'गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट' का ट्रेलर रिलीज, संघर्ष और सपनों की कहानी जीतेगी दिल

गणेश आचार्य की फिल्म 'गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट' का ट्रेलर रिलीज, संघर्ष और सपनों की कहानी जीतेगी दिलकुछ सपने बेहद साधारण परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए असाधारण साहस, लगातार मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास की जरूरत होती है। इसी जज़्बे को बड़े पर्दे पर जीवंत करते हुए मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर गणेश आचार्य ने अपनी आगामी निर्देशित फिल्म ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। फिल्म में शिवांशु सोनी, आलोक शॉ, सुकन्या कलान और साक्षी पावस्कर नजर आएंगे।

बिग बॉस 20: सलमान खान ने पैपराजी को दी सख्त चेतावनी, बोले- गलत एंगल से फोटो खींची तो खुद निपटूंगा!

बिग बॉस 20: सलमान खान ने पैपराजी को दी सख्त चेतावनी, बोले- गलत एंगल से फोटो खींची तो खुद निपटूंगा!रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' का ताजा एपिसोड केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक बेहद संजीदा मुद्दे को लेकर सुर्खियों में आ गया है। शो में जब 'रोडीज राइजिंग' के गैंग लीडर्स—नेहा धूपिया, अभिषेक मल्हान, प्रिंस नरूला और रणविजय सिंह—की एंट्री हुई, तो स्टेज पर मनोरंजन के साथ-साथ सेलेब्रिटीज की प्राइवेसी और पैपराजी के बर्ताव पर गंभीर चर्चा छिड़ गई।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।