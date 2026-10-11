मां दुर्गा की अमर गाथा बड़े पर्दे पर होगी जीवंत, 150 से ज्यादा कलाकार बना रहे हैं हैंड-ड्रॉन एनिमेशन फिल्म 'महा देवी आदिशक्ति'

नवरात्रि के पावन अवसर पर भारतीय एनिमेशन और सिनेमा जगत से एक बड़ा और प्रेरणादायक ऐलान सामने आया है। मां दुर्गा और उनके शक्ति स्वरूपों की महिमा पर आधारित एक भव्य एनिमेटेड फिल्म 'महा देवी आदिशक्ति – द लीजेंड ऑफ मां दुर्गा' का पहला लुक जारी किया गया है।

जहां आज का मीडिया और सिनेमा जगत एआई का तेजी से इस्तेमाल कर रहा है, वहीं इस फिल्म के मेकर्स ने भारतीय पौराणिक कला और अध्यात्म की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक अनूठा रास्ता चुना है। यह फिल्म पूरी तरह से हैंड-ड्रॉन (हाथ से बनी) एनिमेशन तकनीक पर आधारित होगी, जिसके लिए 150 से अधिक कुशल एनिमेटर्स की टीम दिन-रात काम कर रही है।

सनातन धर्म और पौराणिक गाथाओं का अनोखा संगम

'महा देवी आदिशक्ति' की कहानी सनातन धर्म की उन अमर कथाओं पर आधारित है, जिन्होंने सदियों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दिशा दी है। फिल्म में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होंगे, जिनमें महिषासुर का वध करने वाली महिषासुरमर्दिनी और अधर्म का नाश करने वाली मां काली के अलौकिक रूपों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा।

फिल्म का निर्देशन मिलिंद नंदनवार कर रहे हैं, जबकि इसकी कहानी और पटकथा लोकप्रिय लेखक अक्षत गुप्ता ने लिखी है। अर्था एंटरटेनमेंट एंड एनिमेशन के बैनर तले निर्माता गौरव मल्होत्रा द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म में संगीत श्रेयस पुराणिक का होगा। यह फिल्म फरवरी 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

फिल्म के विजन पर बात करते हुए निर्देशक मिलिंद नंदनवार ने कहा, भारत हमेशा से आध्यात्मिकता, भक्ति और कालातीत ज्ञान की भूमि रहा है। सनातन धर्म की कहानियों ने हमारी सभ्यता को गढ़ा है और इनका संदेश हर युग में प्रासंगिक है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। हम खुद को धन्य महसूस करते हैं कि मां ने अपनी गाथा उनके बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें माध्यम चुना।

डिजिटल युग में संस्कारों की नई परिभाषा

आज के समय में जब बच्चे स्क्रीन और आधुनिक कंटेंट से घिरे हैं, निर्माता गौरव मल्होत्रा का मानना है कि नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ना समय की मांग है। गौरव मल्होत्रा ने बताया कि बचपन में दूरदर्शन पर भक्ति धारावाहिकों और पौराणिक पुस्तकों ने हमारी सांस्कृतिक समझ को आकार दिया था। आज जब बच्चों के कंटेंट देखने का तरीका बदल चुका है, तो इन कालजयी कहानियों को उसी प्रारूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिसे नई पीढ़ी पसंद करती है। 'महा देवी आदिशक्ति' एक पारिवारिक फिल्म के रूप में तैयार की जा रही है, जो दादा-दादी, माता-पिता और बच्चों को एक साथ सिनेमाघरों में लाकर संस्कृति और भक्ति के सूत्र में पिरोने का काम करेगी।