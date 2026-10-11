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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 11 October 2026 (13:12 IST)

जया बच्चन को परेशान मत करना! दुर्गा पूजा से पहले तनीषा मुखर्जी ने पैपराजी को दी सखत हिदायत

Tanisha Mukherji
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (13:13 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन और पैपराजी के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जब भी कैमरे उनकी तरफ मुड़ते हैं, अक्सर बहस या नाराजगी का कोई न कोई वीडियो सामने आ ही जाता है। अब मुंबई की प्रसिद्ध 'उत्तर बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा 2026' की तैयारियों के बीच अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने पैपराजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। 
 
तनीषा ने फोटोग्राफर्स से अपील की है कि वे इस बार जया बच्चन को परेशान न करें और पूजा के पावन अवसर पर संयम व मर्यादा बनाए रखें। तनीषा का यह बयान सोशल मीडिया और मीडिया जगत में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।
 
तनीषा की अपील: 'इंसानियत और सुरक्षा सबसे पहले'
मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तनीषा मुखर्जी ने आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर बात की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मीडियाकर्मियों और आम जनता दोनों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने का अनुरोध किया।
 
तनीषा ने कहा, इस बार पंडाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसलिए मैं मीडिया और आम जनता, दोनों से अपील करती हूं कि एक-दूसरे का ख्याल रखें। भीड़भाड़ में अक्सर लोग एक-दूसरे को धक्का देने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसानियत सबसे ऊपर है। सब सुरक्षित रहें और शांतिपूर्वक दर्शन करें।
 
हमारी जया आंटी को परेशान मत कीजिए
कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सितारों की मौजूदगी और मीडिया कवरेज पर बात हुई, तो तनीषा ने जया बच्चन और पैपराजी के रिश्तों पर मजाकिया लेकिन दोटूक अंदाज में अपनी राय रखी। तनीषा ने पैपराजी से कहा, इस बार हमारी जया आंटी को परेशान मत करना। आप लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं, कृपया इस बार ऐसा मत कीजिए। 
 
उन्होंने आगे फोटोग्राफर्स की हरकतों पर बात करते हुए कहा, "आपमें से कुछ फोटोग्राफर्स बहुत बदमाश हैं, जो जानबूझकर जाकर उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। कम से कम हमारी पूजा के दौरान ऐसा माहौल न बनाएं।" तनीषा के इस बयान से साफ है कि वह उत्सव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या विवाद से बचकर केवल भक्ति और सम्मान का माहौल बनाना चाहती हैं।
 
गौरतलब है कि जया बच्चन लंबे समय से पैपराजी संस्कृति की आलोचक रही हैं। वे कई मौकों पर बिना इजाजत तस्वीरें लेने, रास्ते में खड़े होने और निजता का हनन करने पर पैपराजी को फटकार लगा चुकी हैं। 
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