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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Updated : Sunday, 11 October 2026 (12:52 IST)

गणेश आचार्य की फिल्म 'गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट' का ट्रेलर रिलीज, संघर्ष और सपनों की कहानी जीतेगी दिल

Ganesh Dust to Stardust
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (12:52 IST)
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कुछ सपने बेहद साधारण परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए असाधारण साहस, लगातार मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास की जरूरत होती है। इसी जज़्बे को बड़े पर्दे पर जीवंत करते हुए मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर गणेश आचार्य ने अपनी आगामी निर्देशित फिल्म ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है। फिल्म में शिवांशु सोनी, आलोक शॉ, सुकन्या कलान और साक्षी पावस्कर नजर आएंगे।
 
फिल्म की घोषणा और पहला पोस्टर जारी होने के बाद अब ट्रेलर दर्शकों को एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है, जहां सपने परिस्थितियों से कहीं बड़े हैं और सफलता की ओर बढ़ने वाला हर कदम अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है।
भावनाओं, दमदार पलों और डांस की ऊर्जा से भरपूर यह ट्रेलर महत्वाकांक्षा, जिम्मेदारियों, त्याग और जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने के जज़्बे को सामने लाता है। फिल्म की मूल भावना उन लोगों की कहानी को दर्शाती है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। यह याद दिलाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और सालों की मेहनत जरूरी होती है।
 
भारतीय सिनेमा को कई यादगार डांस सीक्वेंस देने वाले गणेश आचार्य अब निर्देशक के रूप में अपनी लय, भावनाओं और भव्य मनोरंजन की गहरी समझ को इस फिल्म के जरिए सामने ला रहे हैं। ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ में वह डांस की दुनिया को भावनात्मक कहानी के साथ जोड़ते हैं और एक ऐसे सिनेमाई अनुभव का वादा करते हैं, जो सिर्फ प्रदर्शन और भव्यता तक सीमित नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी छूने की कोशिश करता है।
 
ट्रेलर के बारे में बात करते हुए गणेश आचार्य ने कहा, “मैं हमेशा से मानता आया हूं कि हर इंसान को सपने देखने का हक है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से वे पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है और सफर कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आगे बढ़ते रहना पड़ता है। हमने इसी भावना को ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ के जरिए पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। यह फिल्म मेरे दिल के बेहद करीब है और मुझे उम्मीद है कि इसे देखने वाले हर व्यक्ति को इसमें अपने सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं की झलक मिलेगी।”
फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए निर्माता सौंदर्या आचार्य ने कहा, “‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ हम सभी के लिए भावनाओं से जुड़ी एक खास फिल्म है। यह उन सपनों पर विश्वास बनाए रखने की कहानी है, जो आसपास की परिस्थितियों के कारण कभी-कभी असंभव लगने लगते हैं। अपने पिता को इस सोच और विजन को पर्दे पर साकार करते देखना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा है। उन्होंने फिल्म के हर पहलू में अपना जुनून, मेहनत और भावनाएं लगाई हैं। हमें उम्मीद है कि ट्रेलर दर्शकों को उस संवेदना और भव्यता की झलक देगा, जिसके साथ हमने यह फिल्म बनाई है।”
 
डांस, ड्रामा, भावनाओं और महत्वाकांक्षा का मेल ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ इंसानी जज़्बे और उन असाधारण संभावनाओं का जश्न मनाने का वादा करती है, जो सपनों और दृढ़ संकल्प के एक साथ आने पर जन्म लेती हैं।
 
V2S प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ का निर्माण सौंदर्या आचार्य ने किया है, जबकि फिल्म की कहानी और निर्देशन गणेश आचार्य ने संभाला है। फिल्म की पटकथा और संवाद दिगंगना सूर्यवंशी और गणेश आचार्य ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जुनैद कुमार ने तैयार किया है, जबकि गीतों के बोल समीर अंजान और गणेश आचार्य ने लिखे हैं।
 
फिल्म की सिनेमैटोग्राफी अजय पांडे ने संभाली है, जबकि एडिटिंग की जिम्मेदारी राकेश राम ने निभाई है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन अमरीश यामानप्पा पटांगे और रेड अमाइस के दया वन्नियार ने तैयार किया है। फिल्म की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य और उनकी टीम ने की है। ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ 11 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
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