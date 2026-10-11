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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 11 October 2026 (12:40 IST)

बिग बॉस 20: सलमान खान ने पैपराजी को दी सख्त चेतावनी, बोले- गलत एंगल से फोटो खींची तो खुद निपटूंगा!

Salman Khan paparazzi warning
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (12:42 IST)
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रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' का ताजा एपिसोड केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक बेहद संजीदा मुद्दे को लेकर सुर्खियों में आ गया है। शो में जब 'रोडीज राइजिंग' के गैंग लीडर्स—नेहा धूपिया, अभिषेक मल्हान, प्रिंस नरूला और रणविजय सिंह—की एंट्री हुई, तो स्टेज पर मनोरंजन के साथ-साथ सेलेब्रिटीज की प्राइवेसी और पैपराजी के बर्ताव पर गंभीर चर्चा छिड़ गई।
 
बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान ने एक बार फिर उन पैपराजी और मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, जो सितारों की बिना सहमति के अनुचित और असहज करने वाली तस्वीरें क्लिक करते हैं।
 
सलमान ने फोटोग्राफर्स को दी नसीहत
सलमान खान ने पैपराजी संस्कृति के उस पहलू पर बात की, जिससे कई सितारे असहज महसूस करते हैं। सलमान ने साफ शब्दों में कहा कि फोटोग्राफर्स को उन सितारों के बीच अंतर समझना होगा जो फोटो खिंचवाने के लिए खुद उन्हें बुलाते हैं और पैसे देते हैं, और उनके बीच जो स्पष्ट रूप से मना करते हैं।
 
सलमान ने कहा, कई महिलाएं और पुरुष पैपराजी को खुद बुलाते हैं, पैसे देते हैं और खास तरीके से तस्वीरें खींचने को कहते हैं। ऐसे में पैपराजी भी क्या करें? लेकिन फर्क समझना जरूरी है। जो लोग इसमें सहज हैं, उनके साथ जारी रखें, लेकिन जो मना कर रहे हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई अभिनेत्री मना करती है और उसके बाद भी गलत एंगल से फोटो ली जाती है, तो मैं खुद उनसे निपटूंगा।
इसे मजाक समझा तो होगा 'क्लीनअप Action'
सलमान ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सितंबर में दी गई उनकी पिछली हिदायत के बावजूद कई पैपराजी पेजों ने इसे हल्के में लिया और ऐसी हरकतें बढ़ा दीं। उन्होंने कड़े तेवर अपनाते हुए कहा कि वे इस मामले में बड़ा स्टैंड लेने वाले हैं। सलमान ने चेताया, "मैंने देखा है कि कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स इसे मजाक समझ रहे हैं और ऐसी चीजें ज्यादा करने लगे हैं। अब हम इनके खिलाफ फुल-ऑन एक्शन लेंगे और सबका सही तरीके से 'क्लीनअप' करेंगे।"
 
नेहा धूपिया ने जताया आभार
अभिनेत्री नेहा धूपिया ने सलमान खान के इस कदम की दिल खोलकर तारीफ की। शो के दौरान नेहा ने सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम आवाजें हैं जिनकी पहुंच इतनी दूर तक है। नेहा ने कहा, आपके बोलने से पूरी दुनिया सुनती है। आपने जो स्टैंड लिया, उसकी सख्त जरूरत थी। इतने बड़े मंच से इस मुद्दे को उठाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
 
गौरतलब है कि इससे पहले जब सलमान खान ने पिछली बार पैपराजी की गलत आदतों पर सवाल उठाए थे, तब निर्देशक-कोरियोग्राफर फरहा खान समेत कई अन्य हस्तियों ने भी उनका समर्थन किया था और पैपराजी से अपनी सीमाएं तय करने की अपील की थी।
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