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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 11 October 2026 (13:35 IST)

बाली में हुए हादसे के बाद नुसरत भरूचा ने शेयर की पहली पोस्ट, लिखा- पिक्चर अभी बाकी है

nushrratt bharuccha health update
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (13:37 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा इन दिनों कठिन दौर से गुजर रही हैं। अभिनेत्री हाल ही में इंडोनेशिया के खूबसूरत द्वीप बाली में एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई थीं। इस दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। चोट इतनी गंभीर बताई जा रही है कि उन्हें उठने, बैठने और खड़े होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 
 
फिलहाल, नुसरत का मुंबई के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की खबर सामने आने के बाद से ही उनके प्रशंसक और बॉलीवुड गलियारा काफी चिंतित है। इस बीच अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर साझा कर प्रशंसकों को अपनी सेहत से जुड़ा पहला संकेत दिया है।
 
विशेष मेडिकल चेयर की तस्वीर से दी अपनी सेहत की झलक
नुसरत भरूचा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है, जिसने तुरंत नेटिज़न्स का ध्यान खींच लिया। शेयर की गई फोटो में एक खास 'मेडिकल चेयर' नजर आ रही है। इस तरह की कुर्सियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्पाइनल इंजरी या गंभीर पीठ दर्द से जूझ रहे मरीजों को सुरक्षित और आरामदायक पोजिशन में बैठने के लिए कराया जाता है।
 
हालांकि, नुसरत ने इस पोस्ट के जरिए अपनी चोट की मौजूदा स्थिति या इलाज की प्रक्रिया को लेकर कोई सीधा विवरण शेयर नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जिस कैप्शन के साथ इसे पोस्ट किया है, वह हर किसी का दिल जीत रहा है।
 
'पिक्चर अभी बाकी है...' 
अस्पताल के बिस्तर और मेडिकल उपकरणों के बीच भी नुसरत भरूचा की हिम्मत और सकारात्मक सोच की चारों तरफ तारीफ हो रही है। अपनी इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक संदेश लिखा, "मैं हमेशा से डूबते सूरज को देखने के पीछे भागती रही हूं, लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया है। लेकिन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।"
 
अभिनेत्री के इस कैप्शन को उनके मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। डूबते सूरज का जिक्र करते हुए उन्होंने जिंदगी को देखने के अपने बदले हुए नजरिए की बात की, वहीं प्रसिद्ध डायलॉग 'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त' लिखकर उन्होंने यह साफ संदेश दिया कि यह दुर्घटना उनके सफर का अंत नहीं है और वह जल्द ही दोगुनी ताकत के साथ वापसी करेंगी।
 
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बीच नुसरत भरूचा के पेशेवर काम को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। नुसरत जल्द ही बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के साथ एक बड़े बजट की फिल्म में नजर आ सकती हैं। यह पहला मौका होगा जब नुसरत और टाइगर एक साथ किसी सिनेमाई प्रोजेक्ट में जोड़ी बनाते दिखेंगे।
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