कृति खरबंदा ने नारंगी रंग के परिधान में मां शैलपुत्री के आशीर्वाद के साथ की नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत

देशभर में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की धूम शुरू हो चुकी है। भक्त जन मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना में लीन हैं, वहीं बॉलीवुड गलियारों में भी इस त्यौहार का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री कृति खरबंदा ने भी एक बेहद खास और भक्तिमय अंदाज में त्यौहार की शुरुआत की है।

अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी के जश्न के दौरान की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर साझा कर प्रशंसकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। चटक नारंगी रंग के पारंपरिक परिधान में सजी कृति का यह रूप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

तस्वीरों में कृति खरबंदा बेहद आकर्षक और सलीके से सजे चटक नारंगी रंग के एथनिक सूट में नज़र आ रही हैं। उनके चेहरे पर छाई दिव्य मुस्कान और हाथों पर रची बारीक मेहंदी उनके इस लुक में चार चांद लगा रही है। शादी के बाद का यह खास लुक उनके प्रशंसकों को खूब पसंद आ रहा है।

अभिनेत्री का यह अंदाज न सिर्फ उनके पारंपरिक जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे किस उत्साह और सादगी के साथ भारतीय उत्सवों का आनंद लेती हैं।

नवरात्रि के पहले दिन नवदुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाती है। इस खास दिन की महत्ता को समझते हुए कृति खरबंदा ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए एक बेहद भावुक और आध्यात्मिक कैप्शन लिखा, "नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की कृपा के साथ नई शुरुआत, आंतरिक शक्ति और ऊर्जा की पवित्र अनुभूति को अपने भीतर समेट रही हूं।"

कृति का यह संदेश यह बयां करता है कि कैसे यह त्यौहार हर किसी के जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है।

कृति खरबंदा की इस पोस्ट पर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उन्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। कई यूजर्स ने उनके 'ऑरेंज लुक' और मेहंदी की तारीफ की है, तो वहीं कुछ ने उनके इस भक्तिमय संदेश की सराहना की है।