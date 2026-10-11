रॉयल ब्लू और पर्पल लहंगे में सारा अली खान ने ढाया कहर, बैकलेस चोली ने खींचा सबका ध्यान

बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन सारा अली खान एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं को लेकर इंटरनेट पर छा गई हैं। अक्सर अपने चुलबुले अंदाज और शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली सारा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना नया एथनिक फोटोशूट शेयर किया है।

इन तस्वीरों में सारा का ग्लैमरस, बोल्ड और साथ ही नज़ाकत से भरा अंदाज देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं। शाही विरासत की झलक और आधुनिक ग्लैमर का यह बेहतरीन मेल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सारा ने डीप पर्पल और रॉयल ब्लू टोन वाला खूबसूरत बांधनी और बनारसी प्रिंटेड लहंगा पहना हुआ है। लहंगे पर बारीक पारंपरिक प्रिंटिंग और बॉर्डर पर गोल्डन जरी का हैवी वर्क किया गया है, जो इसमें एक रॉयल टच जोड़ता है।

इस आउटफिट का असली आकर्षण उनकी चोली है। सारा ने हाई हॉल्टर-नेकलाइन वाली चोली कैरी की है, जिस पर बेहद ही बारीक मिरर वर्क और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की गई है। ब्लाउज का बैकलेस डिजाइन और बैक पर लटकती हुई रीगल एंटीक गोल्ड चेन डोरी उनके इस एथनिक लुक में जबरदस्त हॉटनेस का तड़का लगा रही है।

लहंगे के साथ मैचिंग दुपट्टा उनके पूरे लुक को पूर्णता प्रदान कर रहा है। तस्वीरों में सारा का कॉन्फिडेंस और पोज़ देने का अंदाज देखने लायक है। उन्होंने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक ग्लैमरस और सिडक्टिव पोज़ दिए हैं।

सारा का मेकअप उनके इस आउटफिट की भव्यता को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहा है। सारा ने अत्यधिक लाउड मेकअप के बजाय मिनिमल और सटल मेकअप लुक चुना है। माथे पर लगी एक छोटी सी गोल काली बिंदी उनके भारतीय लुक में निखार ला रही है।

इस पूरे लुक को बैलेंस करने के लिए सारा ने हेयर स्टाइल और एक्सेसरीज को काफी स्लीक और एलीगेंट रखा है। सारा ने मिडल-पार्टेड स्लीक लो बन बनाया हुआ है, जो उनके हॉल्टर-नेक और शोल्डर कट-आउट्स को पूरी तरह से हाइलाइट होने का मौका देता है।

सारा अली खान की इन तस्वीरों पर तारीफों की बाढ़ आ गई है। फैंस और बॉलीवुड हस्तियां उनकी खूबसूरती, रीगल एलिगेंस और ग्लैमरस लुक की लगातार सराहना कर रहे हैं।