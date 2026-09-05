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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (16:07 IST)

'ये मेरा काम नहीं है...', Bigg Boss 20 के सेट पर पैपराजी पर भड़के सलमान खान

Bigg Boss 20 Grand Premiere
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (16:10 IST)
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भारतीय टेलीविजन का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ एक बार फिर धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है। शो के प्रीमियर से ठीक पहले इसके सेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। शो के होस्ट और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को 'बिग बॉस 20' के ग्रैंड सेट पर देखा गया, जहां उनका नया 'काउबॉय लुक' सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 
 
हालाँकि, शो के प्रीमियर एपिसोड़ की शूटिंग के दौरान सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिससे दबंग खान का पारा चढ़ गया। ग्रैंड प्रीमियर की शूटिंग के दौरान जब सलमान खान फोटोग्राफर्स को पोज दे रहे थे, तभी स्टेज के पास भीड़ और अव्यवस्था को देखकर वे असहज हो गए। सलमान खान ने तुरंत पैपराजी को अनुशासन में रहने और स्टेज से उचित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी।
 
सलमान जब पैप्स को पोज दे रहे थे, तभी पैपराजी ने सलमान को 'बाबा' कहकर पोज देने को कह दिया। इसके बाद सलमान भड़क गए। वह गुस्से में बोले- 'बाबा? ये मेरा काम नहीं है। मुझे कैमरे के आगे आने की जरूरत नहीं है।' 
 
सलमान खान का यह बयान सुनकर सेट पर कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। हालाँकि, अपने पेशेवर अंदाज के लिए जाने जाने वाले सलमान ने माहौल को ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। सेशन के अंत में उन्होंने न केवल मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज दिए, बल्कि उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई।
 

सलमान खान का नया 'काउबॉय' अवतार

हर सीजन की तरह इस बार भी सलमान खान के लुक को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। 'बिग बॉस 20' के प्रोमो और सेट से आई तस्वीरों में सलमान खान एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। सलमान ने ब्लू टी-शर्ट, डार्क डेनिम जीन्स, लेदर वेस्टकोट और सिर पर भूरे रंग की क्लासिक काउबॉय हैट पहनी हुई थी।
 
लंबे समय बाद सलमान खान इस सीजन में क्लीन-शेव लुक में दिखाई देंगे, जिसने उनके इस वेस्टर्न लुक को और अधिक आकर्षक बना दिया है।
 

'द्वैत और कल्पना' थीम पर बना बिग बॉस 20 का घर

इस बार 'बिग बॉस' का घर पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और रणनीतिक बनाया गया है। कला निर्देशक वर्षा जैन द्वारा डिजाइन किया गया यह घर 'डुअलिटी' (द्वैत) के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो कंटेस्टेंट्स के दिमाग के साथ खेलने के लिए तैयार किया गया है।
 

घर के मुख्य आकर्षण

  • रूम नंबर 2 और रूम नंबर 20: यह इस सीजन के दो सबसे बड़े सरप्राइज एलिमेंट्स हैं। इन दोनों कमरों का इस्तेमाल गेम के नियमों को किसी भी समय पलटने के लिए किया जाएगा।
  • विशालकाय टी-पॉट सोफा: किचन एरिया में एक विशाल गुलाबी चाय की केतली (Teapot) बनाई गई है, जिससे निकलती हुई चाय एक सोफे का रूप लेती है।
  • ऑक्टोपस और चेस एरिया: लिविंग रूम में एक विशाल ऑक्टोपस की मूर्ति है, जो अपने टेंटकल्स (स्पर्शकों) में शतरंज के मोहरे पकड़े हुए है। यह डिजाइन खेल में समुद्र की अनिश्चितता और शतरंज की रणनीति को दर्शाता है।
  • 104 कैमरे: घर के कोने-कोने पर नजर रखने के लिए इस बार रिकॉर्ड 104 हाई-टेक कैमरे लगाए गए हैं।

कब और कहाँ प्रसारित होगा 'बिग बॉस 20'?

'बिग बॉस सीजन 20' का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। दर्शक इस शो को JioHotstar पर रात 9:00 बजे से स्ट्रीम कर सकते हैं। टेलीविजन पर यह शो Colors TV पर रात 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। 
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