OTT प्लेटफॉर्म्स ने रिजेक्ट कर दी थी 'हनुमान अंश', इंडस्ट्री से मिली थी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं करने की सलाह, निर्देशन ने खोले राज

भारतीय सिनेमा के इतिहास में समय-समय पर ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़े सितारों और भारी-भरकम बजट के मिथक को तोड़कर इतिहास रच देती हैं। आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन और विचारों पर आधारित भक्ति ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ही चमत्कार दिखा रही है।

महज 2 करोड़ रुपये के सीमित बजट में बनी यह फिल्म भारत में 100 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हालांकि, इस बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष, अपमान और मेकर्स के अटूट विश्वास की एक लंबी कहानी छिपी है। फिल्म के निर्देशक और लेखक डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने हाल ही में खुलासा किया है कि इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कड़वे रवैये और इंडस्ट्री के संशय का सामना करना पड़ा था।

OTT प्लेटफॉर्म्स का कड़वा अनुभव

एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि जब वे शुरुआत में फिल्म की कहानी लेकर विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास गए थे, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा, जब मैंने महाराज जी (नीम करोली बाबा) की कहानी को एक भावुक और आध्यात्मिक तरीके से सुनाया, तो उसे काफी अपमानजनक तरीके से खारिज कर दिया गया। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह मुझे बहुत आहत करने वाली लगी।

चतुर्वेदी ने आगे कहा कि ओटीटी अधिकारियों की सोच में एक खास तरह की धारणा घर कर चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस तरह की विचारधारा और नैरेटिव को लोग पसंद नहीं करेंगे। इसी रिजेक्शन ने मेकर्स के भीतर इस धारणा को तोड़ने का संकल्प पैदा किया।

थियेटर में मत लगाओ, पैसा डूब जाएगा

फिल्म के प्रमोशन और वितरण के दौरान भी चुनौतियां कम नहीं थीं। 'द रौनक पॉडकास्ट' पर बातचीत करते हुए विशाल ने बताया कि इंडस्ट्री के कई दिग्गजों और सलाहकारों ने उन्हें फिल्म को थियेटरों में रिलीज न करने की सलाह दी थी। लोगों का कहना था कि नीम करोली बाबा पर पहले भी कुछ काम हो चुका है जो ज्यादा नहीं चला, इसलिए वे इसे सीधे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचकर अपनी लागत वसूल कर लें।

लेकिन विशाल और उनकी निर्माता टीम का मानना था कि थियेट्रिकल रिलीज के बिना किसी फिल्म की वास्तविक जनता तक पहुंच और सफलता का आकलन नहीं किया जा सकता। उन्होंने रिस्क लिया और फिल्म को सिनेमाघरों में उतार दिया।

10 लाख की धीमी शुरुआत से 100 करोड़ के क्लब की ओर

7 अगस्त को थियेटरों में रिलीज हुई 'हनुमान अंश' की शुरुआत बेहद ठंडी रही थी। पहले दिन फिल्म ने महज 10 लाख रुपये का कारोबार किया और शुरुआती दो हफ्तों तक कमाई का आंकड़ा काफी कम रहा। कई थियेटरों ने तो इसके शो तक घटाकर बेहद कम कर दिए थे।

लेकिन तीसरे हफ्ते की शुरुआत से 'वर्ड ऑफ माउथ' ने कमाल दिखाना शुरू किया। दर्शकों ने फिल्म के कंटेंट, शोभिनव सत्या के अभिनय और भक्ति भाव से ओत-प्रोत कहानी को हाथों-हाथ लिया। देखते ही देखते सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड लगने लगे और फिल्म की दैनिक कमाई करोड़ों में पहुंच गई।

विदेशों में भी डंका बजाने को तैयार 'हनुमान अंश'

भारत में अपार सफलता दर्ज करने के बाद अब यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय मंच पर कदम रखने जा रही है। केजीएफ और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले प्रोडक्शन हाउस 'होम्बले फिल्म्स' ने इसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार ले लिए हैं। यह फिल्म विदेशों में 11 सितंबर को रिलीज होगी।