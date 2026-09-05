'हनुमान अंश' हुई उत्तराखंड में टैक्स फ्री, CM धामी ने फिल्म देखने के बाद किया बड़ा ऐलान

विश्वभर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र और प्रख्यात संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक फिल्म 'हनुमान अंश' को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पूरी तरह से टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के एक सिनेमा हॉल में अपनी पत्नी गीता धामी, कैबिनेट सहयोगियों और विधायकों के साथ फिल्म देखने के बाद यह बड़ा फैसला लिया।

फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हनुमान अंश' जैसी रचनाएं हमारी भावी पीढ़ी को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह फिल्म न केवल एक संत की जीवन यात्रा है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की महान संत परंपरा और सनातन मूल्यों का भी सजीव चित्रण करती है।

नीम करोली बाबा के जीवन और तपस्या का जीवंत रूप

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि इस फिल्म के माध्यम से जनता को परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज के त्याग, तपस्या, लोक-कल्याण और भगवान हनुमान के प्रति उनकी अटूट भक्ति को निकटता से समझने का अवसर मिलेगा।

CM धामी ने कहा, बाबा नीम करोली महाराज का जीवन संदेश देता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सेवा, समर्पण और समाज कल्याण का मार्ग है। उनका पूरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और पूरी स्टारकास्ट को इतनी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक फिल्म बनाने के लिए बधाई दी।

माउथ पब्लिसिटी के दम पर बनी सुपरहिट

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'हनुमान अंश' की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी रही थी। 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को शुरुआती दो हफ्तों में बेहद कम दर्शक मिले थे, लेकिन दर्शकों के सकारात्मक वर्ड-ऑफ-माउथ के कारण फिल्म ने अचानक गति पकड़ी और इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट साबित हुई।

उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले से राज्य के स्थानीय नागरिकों को सिनेमाघरों में सस्ती दरों पर टिकट मिल सकेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे।