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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 11 October 2026 (15:42 IST)

दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच कियारा आडवाणी ने दिखाई फैमिली वेकेशन की झलक, पति सिद्धार्थ और बेटी सराया संग बिताए खास पल

Kiara Advani second pregnancy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (15:45 IST)
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बॉलीवुड के सबसे चहेते और पावर कपल्स में शुमार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी जिंदगी के बेहद खूबसूरत फेज का आनंद ले रहे हैं। पहली बार माता-पिता बनने के लगभग एक साल बाद यह कपल अब अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 
 
हाल ही में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा करने के बाद, कियारा ने सोशल मीडिया पर अपने पति सिद्धार्थ और बेटी सराया के साथ बिताए गए खास पलों की नई झलकियां साझा की हैं। कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वर्क लाइफ और फैमिली वेकेशन की तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की है। 
 
तस्वीरों की इस खूबसूरत कड़ी में कियारा पूल साइड धूप का आनंद लेती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर समुद्र तट की रेत पर परिवार के छोटे-बड़े कदमों के निशान दिल को छू लेने वाले हैं। फैंस को कियारा और सिद्धार्थ की एक स्टनिंग मिरर सेल्फी के साथ-साथ पहाड़ों और झील के किनारे सुकून फरमाती एक्ट्रेस की झलक भी देखने को मिली। 
 
हालांकि, कियारा ने अपनी बेटी सराया का चेहरा तस्वीरों में छिपाकर रखा, लेकिन बीच आउटिंग के दौरान उनके छोटे-छोटे नन्हे पैरों की झलक ने फैंस का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है। 
यूनिक अंदाज में की थी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा
कियारा और सिद्धार्थ ने 7 अक्टूबर को अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी साझा की थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद प्यारी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कियारा, सिद्धार्थ और उनकी नन्हीं बेटी सराया एक साथ ऊन से बने छोटे बच्चे के जूते पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इस पोस्ट के साथ कियारा ने कैप्शन में लिखा था, "एक बार फिर इस सबसे महान उपहार से नवाजे गए हैं। हमारा दिल प्यार और आभार से पूरी तरह भरा हुआ है।"
 
सिद्धार्थ और कियारा ने पिछले साल नवंबर 2025 में अपनी पहली संतान, बेटी सराया का दुनिया में स्वागत किया था। मां बनने के बाद कियारा ने बहुत जल्द अपने काम पर वापसी की और साउथ सुपरस्टार यश के साथ फिल्म 'टॉक्सिक' में एक मुख्य भूमिका निभाई। कियारा ने अपने इस किरदार को अपने करियर का 'करियर-डिफाइनिंग' रोल करार दिया है।
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