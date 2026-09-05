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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (15:34 IST)

'लस्ट स्टोरीज 3' का हुआ ऐलान, इस दिन Netflix पर होगी स्ट्रीम, जानें स्टार कास्ट और डायरेक्टर्स

Lust Stories 3
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (15:36 IST)
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डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बोल्ड, इमोशनल और इंसानी रिश्तों के पेचीदा पहलुओं को दिखाने वाली लोकप्रिय फ्रेंचाइजी 'लस्ट स्टोरीज' एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने आधिकारिक तौर पर 'लस्ट स्टोरीज 3' की घोषणा कर दी है। 
 
इस बार भी यह एंथोलॉजी फिल्म 4 अलग-अलग निर्देशकों की सोच और एक दमदार स्टार कास्ट के साथ ओटीटी पर तहलका मचाने आ रही है। अगर आप भी इस हिट एंथोलॉजी सीरीज के अगले पार्ट का इंतजार कर रहे थे, तो जानिए इसकी रिलीज डेट, स्टार कास्ट और मेकर्स से जुड़ी हर अहम जानकारी।
कब और कहां स्ट्रीम होगी 'लस्ट स्टोरीज 3'? 
नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 'लस्ट स्टोरीज 3' इसी साल 18 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। इससे पहले आए दोनों सीजन को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद अब मेकर्स तीसरे पार्ट के साथ इंसानी चाहतों और रिश्तों के नए ताने-बाने को पर्दे पर उतारने के लिए तैयार हैं।
 
दिग्गज डायरेक्टर्स की चौकड़ी दिखाएगी 4 नई कहानियां
'लस्ट स्टोरीज 3' की सबसे बड़ी खासियत इसके निर्देशक हैं। इस बार भारतीय सिनेमा के 4 नामचीन और बेहतरीन स्टोरीटेलर्स एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं:
 
विशाल भारद्वाज: अपनी डार्क और गहराई से भरी सिनेमाई सोच के लिए पहचाने जाने वाले विशाल भारद्वाज।
 
किरण राव: संजीदा और इंसानी जज्बातों को खूबसूरती से उकेरने वालीं किरण राव।
 
विक्रमादित्य मोटवाने: लीक से हटकर थ्रिलर और ड्रामेटिक कहानियां पेश करने वाले विक्रमादित्य मोटवाने।
 
शकुन बत्रा: आधुनिक दौर के उलझे रिश्तों को बेहद सहजता से दिखाने वाले शकुन बत्रा।
 
ये चारों डायरेक्टर्स चार अलग-अलग दृष्टिकोणों के जरिए प्यार, आकर्षण, अधिकार, समझौते और दबी हुई ख्वाहिशों की कहानियों को दर्शकों के सामने पेश करेंगे।
सितारों से सजी स्टार कास्ट 
हर बार की तरह इस बार भी एंथोलॉजी में बॉलीवुड और ओटीटी के कई बड़े और प्रतिभाशाली कलाकारों का मेला देखने को मिलेगा। 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आने वाली प्रमुख स्टार कास्ट में शामिल हैं। सीरीज में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फजल, गुरफतेह पीरजादा और साना थंपी का नाम शामिल है।
 
क्या है इस बार खास? 
'लस्ट स्टोरीज' की खासियत हमेशा से इंसानी रिश्तों के उन पहलुओं को उजागर करना रही है, जिन पर अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। नेटफ्लिक्स इंडिया की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत इसकी खुद को हर बार नए तरीके से ढालने की क्षमता है।
 
इस चर्चित एंथोलॉजी प्रोजेक्ट को आरएसवीपी के बैनर तले रोनी स्क्रूवाला और 'फ्लाइंग हॉर्न एंटरटेनमेंट' की ओर से प्रोड्यूस किया जा रहा है। मेकर्स का मानना है कि यह फ्रेंचाइजी हर एडिशन के साथ आधुनिक रिश्तों और उनके बदलते स्वरूप को नए तरीके से परिभाषित कर रही है।
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